Ni la reelección ni la policía: Sandra Cuevas va tras la jefatura de Gobierno

Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, anunció públicamente su intención de competir en las próximas elecciones y ser jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

En un mitin realizado este lunes en la explanada del edificio de la alcaldía, Cuevas presentó su nueva estrategia de seguridad y aprovechó para destaparse, aunque no aclaró si su intención va de la mano de la alianza PAN-PRI-PRD de la que actualmente es parte.

Te podría interesar: Fiscalía de CDMX ofrece hasta 5 millones de pesos por información de objetivos

“Mi deber es con la gente: ya llegué, aquí estoy y si Dios me lo permite, y ustedes me ayudan, voy a competir para ser la próxima jefa de Gobierno”, aseguró.

Hasta hace unos meses la aspiración de la actual alcaldesa en la contienda de 2024 era convertirse en la secretaria de Seguridad Ciudadana pues desechó la opción de reelegirse por otro periodo al frente de Cuauhtémoc. También demostró su apoyo hacia sus compañeros Adrián Rubalcava y Santiago Taboada en sus aspiraciones para gobernar la ciudad.

CDMX Restringen el Parque México a organizaciones que promueven la adopción de animales

Sin embargo la semana pasada Sandra Cuevas advirtió que rompería con la alianza. Acusó una persecución política por parte del gobierno central, que encabeza Martí Batres, pero también pidió a sus compañeros aliancistas respeto a su trabajo.

“No se confundan, no quieran jugar. No porque sea nueva y lleve dos años dentro de la política quieran pasar por encima mío, he demostrado ser oposición y estar con la alianza en todo. Es la primera vez que lo digo y lo digo con respeto: respétenme o va a haber un rompimiento en la alianza”, dijo en una conferencia de prensa.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Con Cuevas en la carrera, la contienda por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México suma seis aspirantes de oposición: Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa; Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón; Luiz Cházaro, coordinador de los diputados del PRD; Mariana Moguel, exasambleísta capitalina, y Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez.