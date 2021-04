Niegan a CDMX su pase al semáforo amarillo

La Secretaría de Salud del Gobierno federal no le dio a la Ciudad de México el pase al color amarillo en el semáforo epidemiológico a pesar de la baja en los ingresos hospitalarios y de la disminución de casos positivos de Covid-19, dijo la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, al anunciar que la capital del país se mantiene en el color naranja.

En conferencia de prensa reconoció que hay diferencias con el Gobierno federal en cuanto a la interpretación de los indicadores que definen el color de semáforo epidemiológico; sin embargo, aseguró que no hay conflicto con la Secretaría de Salud federal.

“El Gobierno de México establece los semáforos cada 15 días de manera oficial. El día de ayer recibimos la notificación de que seguimos en semáforo naranja, habrá nuestras diferencias en la interpretación de algunos de los indicadores, pero no queremos entrar al detalle, sino mostrar a la ciudadanía que todos los indicadores que hemos venido presentando todos los viernes muestran que vamos a la baja, y eso nos permite ir abriendo nuevas actividades, independientemente de que nos encontremos en semáforo naranja”, precisó Sheinbaum.

Al explicar el por qué la ciudad no transita aún hacia el color amarillo, Informó que, de acuerdo con la Secretaría de Salud federal, existen 10 indicadores que deben cumplir los estados para que se determine el color del semáforo epidemiológico, de los cuales la Ciudad de México incumple en dos: la tendencia síndrome Covid y la tasa de incidencia.

“Respetamos el color naranja que nos pone la Secretaría de Salud del Gobierno de México, pero mostramos públicamente todos los días cómo van bajando todos los indicadores del Covid-19 en la ciudad y eso nos permite ir abriendo actividades. (…) No hay conflicto con la Secretaría de Salud, no hay diferencias con ellos, ellos miden de una manera el número de defunciones y son las que nosotros reportamos todos los días; no hay ninguna diferencia (…) no hay ninguna contradicción”, mencionó Claudia Sheinbaum.

Esta semana los desencuentros entre Sheinbaum Pardo y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, se hicieron presentes cuando el martes pasado la gobernante rechazó el señalamiento de que la capital del país tuvo un repunte de contagios.

“No ha habido repunte en la ciudad hasta ahora. No hay nada que nos pueda indicar eso (...) Ayer justo hablaba con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, para explicarle que en la Ciudad de México habíamos aumentado el número de pruebas y con ello aumentaba el número absoluto, pero que no había indicadores en términos de ingresos hospitalarios”, expuso la mandataria.

En la conferencia de este viernes el director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark García, explicó que ya habían pasado más de 14 días de las vacaciones de Semana Santa y no se ha registrado un pico de contagios, sino una reducción, por lo que el semáforo epidemiológico va hacia el amarillo.

Desacuerdos por manejo de la pandemia

Los desacuerdos entre la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, iniciaron en abril de 2020 por el uso del cubrebocas. El funcionario federal decía que su utilización no garantizaba que las personas no fueran a contagiarse, mientras que Sheinbaum realiza desde ese entonces toda una campaña para que en la ciudad se use en todo momento.

A finales de julio pasado, cuando la capital del país tenía un mes de haberse pasado al naranja, López-Gatell dijo que ésta debía pasar al rojo por el número de contagios que había, pero Sheinbaum mantuvo el naranja.

Sobre las polémicas vacaciones que tomó en diciembre el epidemiólogo en Oaxaca, Sheimbaum dijo: "No es momento de descansar".

Regresan a actividades oficinas, baños y vapores

El mantenerse en naranja no le impidió a la administración capitalina reactivar actividades y una de ellas, es el regreso a las oficinas privadas, contemplada en el semáforo amarillo, de acuerdo con el Plan Gradual Hacia la Nueva Normalidad.

Este diario publicó ayer que la fase amarilla contempla que corporativos y oficinas de servicios privados, oficinas gubernamentales y los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles puedan retomar sus actividades de manera presencial.

Sin embargo, en este naranja sólo trabajarán las oficinas de los corporativos con 20 por ciento de aforo de trabajadores.

A partir del próximo lunes se reactivarán también baños públicos y vapores con 30 por ciento, además de que se eliminan las restricciones de horarios en establecimientos como cines, gimnasios, plazas comerciales y tiendas de autoservicio, pero se mantienen en restaurantes, reuniones y fiestas infantiles.

“Pueden ya trabajar con los horarios permitidos dentro de su giro y como operaban en la normalidad; es decir que, por ejemplo, los lugares que podían cerrar a las siete de la tarde ya no tienen que hacerlo, pueden cerrar a la hora que decidan, de acuerdo con las reglas también de su negocio y las alcaldías, y la normatividad vigente”, informó Eduardo Clark García, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP).

En cuanto al regreso de oficinas, el funcionario capitalino mencionó que se deberá usar Sistema QR para la identificación de posibles contagios de las personas que entren al edificio y la aplicación semanal de pruebas PCR o de antígenos; sin embargo, los test solamente serán para los corporativos que excedan las 100 personas.

Sobre el avance del Plan Nacional de Vacunación de la capital, 180 mil 373 trabajadores de la salud han sido inmunizadas (83% con segunda dosis). En tanto, un millón 363 mil adultos mayores ya recibieron la dosis (39% con la segunda)

Home office se queda

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que se buscan que por normatividad al menos 20% de todos los trabajos de oficina se sigan desarrollando a distancia luego de que pase la pandemia, con el fin de desarrollar una nueva normalidad.

“Trabajamos con entidades privadas para poder regular (…) Seguimos con la pandemia, pero en el momento que esté controlada habrá una normatividad con distintos sectores para no regresar a la situación previa, sino a una nueva normalidad en donde 20% se sigan desarrollando a distancia”, precisó Sheinbaum.

