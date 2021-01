"No es momento de descansar": Sheinbaum reacciona a vacaciones de Gatell

“Estando la situación de la Ciudad de México como está pues nosotros no podríamos tomarnos algún descanso, hay que estar permanentemente atendiendo una situación de emergencia como la que está viviendo la ciudad, pero yo le tengo todo el respeto al doctor Gatell (Hugo López-Gatell Ramírez) y pues él tiene que informar a la ciudadanía”, respondió la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México sobre las vacaciones del subsecretario en la playa de Oaxaca.

Después que aparecieron fotos del doctor en un avión sin cubrebocas y vacacionando en la playa Zipolite, Oaxaca, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que: "Él tiene que dar sus propias explicaciones y cada quien es responsable de decir, de hacer y yo creo que él tiene que dar su explicación ".

“En mi caso en particular, en el caso de Oliva (López Arellano, secretaria de Salud) y Clarck (Eduardo Clarck García- director general de Gobierno Digital) porque es todo el equipo realmente, estando la situación de la Ciudad de México como está pues nosotros no podríamos tomarnos algún descanso, hay que estar permanentemente atendiendo una situación de emergencia como la que está viviendo la ciudad, pero yo le tengo todo el respeto al doctor Gatell y pues él tiene que informar a la ciudadanía”, comentó.

Al ser cuestionada sobre que hay personal de salud de la primera línea de atención a enfermos Covid-19 que no ha podido tomar vacaciones, la mandataria capitalina reiteró que él (subsecretario de Salud) tiene que contestar porque ella no iba a entrar a esta polémica que se vive en redes sociales.

“Cada quien que se forme una opinión y en el caso de López-Gattel tiene que informar a la ciudadanía (sobre sus fotos en la playa)”, insistió.

Aseguró que la no presencia del vocero de la subsecretaría no afectó pues normalmente no acude a las reuniones diarias sino a otro personal en su representación.

Hace apenas cinco días el subsecretario llamó a los mexicanos a “tomarse en serio” la epidemia. Aseguró que este no momento de realizar en México festejos, tales como bodas o fiestas, que congreguen a un gran número de personas.

“Hay que tomárselo en serio: no es momento de hacer bodas, no es momento de hacer festejos, no es momento de hacer congregaciones”.

El pasado 15 de diciembre, al inicio de las posadas López-Gatell afirmó que “no basta con no salir a la calle, no hay que reunirse con amigos o con personas conocidas o no conocidas. Necesitamos que todos cooperen, colaboren, tengan claro que, aunque todo estamos cansado de esta epidemia por los daños que ha causado, ésta no se ha acabado y desde octubre estamos en una fase de ascenso que describimos al detalle todos los días en esta conferencia”.