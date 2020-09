No habrá perdón fiscal en CDMX, reitera Akabani

El gobierno de la Ciudad de México confía en reactivar la economía tras la emergencia sanitaria por Covid-19 con una fórmula que ya conoce: no concederá perdones fiscales.

Ante la crítica de la oficina local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) al plan de reactivación anunciado el miércoles por la falta de incentivos fiscales, la administración capitalina no cederá pues defiende los proyectos de crédito y de inversión pública que vendrán.

“Hubo prórrogas que dictaminó (la secretaría de) Finanzas, pero en cuanto a exenciones, condonaciones o recortes a algún tipo de impuesto no hay ni habrá”, reafirmó Fadlala Akabani, secretario de Desarrollo Económico, en entrevista con El Sol de México.

La Coparmex consideró que otorgar incentivos fiscales es clave para que las empresas tengan mayor oportunidad de recuperar su estabilidad y sigan operando. “Hoy que la ciudad vuelve a abrirse para acoger la nueva normalidad, vemos cómo decenas, si no es que cientos de pequeñas y medianas empresas, ya no podrán volver a abrir o están teniendo problemas para hacerlo porque la carencia de flujo de efectivo les impide la operación diaria”, detalló ayer el organismo patronal a través de un comunicado.

Al respecto, Akabani respondió que hacer un diagnóstico del daño a la ciudad en este momento aún es irresponsable, pues hasta que la capital del país complete la reapertura total del comercio en el semáforo verde se podrá tener el panorama de atención y acción.

“Como empresario y como funcionario público, como sociólogo, analizo de forma integral el estado que guarda la economía de la ciudad, incluyendo a sus actores que son las personas. La economía de una ciudad o país no es algo etéreo, no es ajeno a quienes conforman la construcción de una economía y por lo tanto nosotros en nuestra visión lo que tomamos en cuenta antes que nada, y se nota en estas acciones de gobierno, es a las personas. No estamos preocupados, antes de las personas, por el PIB. No estamos preocupados antes de una caída de carácter comercial. Sí, claro que lo vamos a atender, pero nuestra primera preocupación es la gente”, defendió el secretario.

Cuestionado sobre la presentación de los 10 ejes para la reactivación económica de la capital, de los cuales sólo tres son nuevos, explicó que se trata de no dejar de lado lo ya trabajado, pues en conjunto, las nuevas acciones y las ya aplicadas, darán resultados.

“Estamos hablando de toda una estrategia integral de reactivación económica, de créditos a mipymes: unos para jóvenes emprendedores y otros para mujeres empresarias, en coordinación con Nacional Financiera (Nafin)”.

Dentro de estos créditos, se incluye un producto para comercios, servicios y manufacturas para capital de trabajo y activos fijos en el que el Fondo para el Desarrollo Social (Fondeso) garantizará el impago del préstamo de hasta cinco millones de pesos con un periodo de gracia de seis meses. “Para eso es el fondo de garantía. Ahí está, es para eso, interviene el fondo, pero va a suceder en dos años cuando se decrete el impago”, afirmó.