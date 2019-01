No hay denuncias de secuestro en el Metro, asegura Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinhaum Pardo, afirmó que hasta el momento no existe información ni en la Procuraduría capitalina ni en la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre intentos de secuestro de mujeres en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Ya le pedí al secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta Martínez que se reúna con las personas que dicen esto para corroborar si es verídico

La morenista detalló que Orta Martínez fue comisionado para entrevistarse con las personas que han publicado la problemática en redes sociales para determinar si es necesario realizar una investigación.

Cada vez más mujeres denuncian a través de redes sociales haber sido víctimas de intento de secuestro en el Metro.

Tal es el caso de la usuaria de Facebook, Eunice Alonso, la joven escribió alrededor de las 11:30 de la noche del martes pasado que un sujeto se le acercó en la estación del Metro, Bolulevard Puerto Aéreo y le colocó un objeto a la altura de las costillas.

“Era un chavo como de 20 y 25 años de edad, al principio creí que me iba a asaltar, pero me dijo: Vas a salir conmigo y verás una camioneta blanca, te vas a subir y si alguien te dice algo dices que es tu Uber, me quedé paralizada y comenzó a darme un ataque de ansiedad por lo que empecé a llorar..."

⚠️ Chicas, ante los reportes por intento de secuestro cerca de estaciones del Metro, te damos estos #TipsDeSeguridad 🔴 para prevenir este delito. Si conoces algún caso DENÚNCIALO al 5533-5533 📞 La llamada es ANÓNIMA #ViajaSegura pic.twitter.com/5hZJ35ti9H — Consejo Ciudadano Mx (@elconsejomx) January 22, 2019

Eunice narró que otra usuaria se dio cuenta de lo que pasaba y le preguntó si estaba bien.

“Estaba paralizada, no podía hablar así que la mujer empezó a gritar ¡fuego, fuego! Y así fue como se acercó un policía, el joven se echó a correr y escapó del sitio”.

A través de esta red social, la mujer afirmó que ese intento de ilícito se cometió durante el día y en una zona bastante concurrida.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó, a través de sus redes sociales que en las 195 estaciones no existe ninguna denuncia asociada a un intento de plagio, además, el STC recordó que en beneficio de las mujeres, existen vagones destinados sólo a ellas además de existir personal de seguridad y vigilancia.

Con relación al caso de la usuaria que reportó tentativa de secuestro, el STCMetro informa: pic.twitter.com/CjZyo7UGEJ — MetroCDMX (@MetroCDMX) January 30, 2019

El tema se vitalizó en redes sociales que incluso diferentes organizaciones y ciudadanos convocaron a realizar una marcha el próximo sábado 2 de febrero.

También en redes sociales se informó que la protesta partirá a las 15:00 horas del Monumento a la Madre para continuar hacia el Paseo de la Reforma y llegar al Zócalo capitalino

Incluso en redes sociales está circulando un mapa creado por una joven en el cual marca los puntos donde se han reportado intentos de secuestros, en color verde los del 2018 y en rojo los de el año en curso: