“No hay nada que esconder”, afirma Claudia Sheinbaum sobre reparaciones en el Metro

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se comprometió este jueves a hacer públicas las bitácoras de los trabajos de mantenimiento en trenes y obra civil que se han llevado a cabo en las líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, pues “no hay absolutamente nada que esconder”, luego de que El Sol de México revelara que hay opacidad en sus registros desde 2017.

Este diario publicó este jueves una serie de auditorías internas realizadas al Metro, las cuales revelan que al menos desde 2017 no se lleva a cabo de forma puntual el registro de los trabajos, pues no se detallan las reparaciones, la ubicación de averías reportadas ni los inspectores que supervisaron la labor.

En conferencia de prensa y al ser cuestionada sobre el resultado de las auditorías –de las cuales una fue notificada directamente a Florencia Serranía en 2019, actual titular del Metro–, Claudia Sheinbaum aseguró que se darán a conocer las bitácoras de los registros de mantenimiento, pues subrayó que sí se llevan a cabo.

“De que se llevan a cabo (los mantenimientos) claro que se llevan a cabo, y por supuesto que ahí el Contralor General tiene que dar la información, porque a veces son las observaciones originales y después las distintas entidades responden a esas observaciones, (…) con gusto, que se den a conocer todas las bitácoras y toda la información.

“No hay absolutamente nada que esconder, el Metro realiza toda su actividad desde hace muchos años y en particular ahora se incrementaron algunas tareas de supervisión que antes no se realizaban. Es muy importante que toda esta información sea pública”, dijo la mandataria capitalina.

Este diario señaló que, por ejemplo, según la revisión SCGCDMX/OICSTC/1229/2018 realizada durante la primera mitad de 2018 a la Dirección de Transportación, las coordinaciones de conservación de las líneas 1, 3, 4 y 12 no reportaron ni detallaron los trabajos en materia de obra civil.

“No se realiza el llenado en consideración relativa a la atención de la avería. En algunas permanencias (área encargada de recibir revisar y clasificar fallas por especialidad), no contienen información o sólo escriben apellidos, incumpliendo lo establecido en el Manual Administrativo Procedimiento”, menciona el documento.

Estas advertencias incluso fueron informadas a los extitulares del STC, Jorge Gaviño y Javier Jiménez; al actual subdirector General de Mantenimiento, Nahum Leal Barroso –quien entonces ocupaba la Subdirección General de Operación del Metro–, y al exdirector de la Subdirección de Mantenimiento, Emilio Zúñiga, quien firmó la auditoría correspondiente; sin embargo, la problemática continuó.

Sin subejercicio

En la misma conferencia, la secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Luz Elena González, negó que se haya registrado un subejercicio en el presupuesto del Metro el año pasado, como algunos medios de comunicación publicaron recientemente, y aseguró que el gasto en mantenimiento incluso se incrementó en dicho periodo.

Precisó que inicialmente el presupuesto era de 15 millones 652 mil pesos; sin embargo, debido a la pandemia y a una baja de afluencia de usuarios de 40%, se registró una baja en los ingresos del boletaje, por lo que el presupuesto fue modificado y quedó en 14 millones 290 mil pesos, mismo que se ejerció.

“En este presupuesto modificado se cuidó cabalmente que el mantenimiento, y todos los temas de abastecimiento y suministro para refacciones y servicios para mantener el Metro en óptimas condiciones, fuera cubierto con los recursos que el Gobierno de la Ciudad proporcionó a la empresa.

“Se ha dicho que el Metro presenta un subejercicio en el año 2020, esto no es correcto, el ejercido en 2020 son 14 mil 290 millones de pesos, que es exactamente igual al presupuesto modificado. (…) Más de 40 por ciento de pasajeros menos (se registró) en el año, por lo tanto, los ingresos de tarifa ligados a esta transportación se redujeron, no así el gasto en mantenimiento, no así la operación general del Metro”, aseguró

Además, reiteró que en términos de mantenimiento no se ha reducido ni un peso el presupuesto, pues aunque documentos señalen que en 2019 se recibieron 645 mil pesos más de lo que se otorgó en 2020, la funcionaria aseguró que fue por lo ingresos obtenidos por los contratos pactados con Provetren –empresa de CAF, encargada de rentar trenes al Metro–, debido a que hubo un retraso en la entrega de convoys.

Bajan documentos de ampliación de la L12 del Metro

Desde este martes, un día después del desplome del tramo elevado de la llamada Línea Dorada, los contratos de Supervisión de Obra civil y de Proyecto Ejecutivo de la Ampliación de la Línea 12 fueron dados de baja de la página de proyectos, de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) de la Ciudad de México.

Este diario consultó al área de comunicación social de la dependencia, la cual confirmó que no se encontraban los archivos, y aseguró que trabajaban en el tema para restablecerlo; sin embargo, hasta la mañana de este jueves, los contratos siguieron sin ser visibles.

Ante esto, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que se debe a que hay un problema técnico, y precisó que ya se labora para solucionar el problema y poder consultar los documentos lo antes posible.

“Qué bueno que se dieron cuenta, porque la liga, el link, no tenía la continuidad requerida. (…) Es obligación de la Secretaría de Obras dar a conocer todo ello, por eso se está restableciendo este vínculo electrónico para que se den a conocer todos estos contratos, que es obligación de la Sobse y es una política de nuestro gobierno.

“No es que haya habido una decisión de bajarlos, sino más bien un problema técnico de la página, y repito, qué bueno que se dieron cuenta, porque hay que restablecer. He solicitado que sea lo más pronto posible”, dijo Sheinbaum.

