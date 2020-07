No hay voluntad política para la justicia con perspectiva de género: Guerrero

Las entidades pueden presentar su propia iniciativa de ley de amnistía para disminuir la población penitenciaria, a nivel nacional se han presentado 21 propuestas y en la Ciudad de México hay tres, aunque están guardadas porque no hay ningún dictamen y esto demuestra una falta de voluntad política pese a la crisis sanitaria Covid-19, explica Ángela Guerrero, coordinadora del Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social (CEA).

Hasta el momento en la Ciudad de México hay tres iniciativas registradas, una por parte del diputado Temístocles Villanueva, otra, que son relativamente similares, es de José Luis Rodríguez, y también la de la diputada Valentina Batres, los tres del partido Morena.

CDMX Sistema Penal de CDMX suspende visitas íntimas interreclusorios

Guerrero analizó las dos primeras iniciativas presentadas por los diputados. En ambas intervienen los casos relacionados con drogas que son uno de los principales delitos por lo que las mujeres están detenidas en la Ciudad de México a nivel de fuero común, similares a la Ley federal.

Son iniciativas con perspectiva de género que incluyen la presión por parte de algún familiar para incorporarse a alguna actividad ilícita, presión por parte de algún grupo de la delincuencia organizada y también situaciones de extrema pobreza.

“Estos elementos ayudan mucho a poder clarificar cuáles son las mujeres que están involucrándose en delitos relacionados con drogas y que no deberían necesariamente estar en prisión, que ellas no son un riesgo para la sociedad y que por tanto tendrían que tener más bien, otro tipo de oportunidades y otro tipo de ayuda por parte del gobierno para poder tener otro esquema de vida alejado del delito”.

Desde el 2009 el narcomenudeo se volvió un delito de orden común, sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación indicó que podrían a nivel federal jalarlo y llevarlo como un delito federal si había indicios de delincuencia organizada.

No hay voluntad política para que en este momento se le dé prioridad (en el Congreso) a estas iniciativasAngela Guerrero / CEA

La mayoría de las mujeres detenidas se da porque el esposo, el padre e incluso un hijo, resguardan en la casa de las madres o de las esposas las sustancias que venden y cuando llega la policía a quienes se llevan son a esas mujeres, a quienes la ley de amnistía hará justicia en estos casos.

“Con esto se podrá visibilizar quienes si pueden poner el riesgo de la ciudad y quienes no, muchas personas dirán que la ciudad se pondrá más violenta, pero si tienes un programa de reinserción social esto no tiene porque suceder”.

Hay un detalle que podría mejorar. Sólo una iniciativa lo tiene, por lo que tendrían que incorporar a la población trans. “No está tan claro en la iniciativa de ley, en la ley federal no están, entonces con lo que te encuentras es que una mujer trans que está en un centro penitenciario varonil que tiene 40 años, estrictamente para la revisión del trámite pues no se llama Mireya sino Juan y no alcanzas a visibilizar las necesidades y las vulnerabilidades que tiene la población trans dentro de los centros penitenciarios”, cuenta.

Además, se deberían incorporar más situaciones de vulnerabilidad en lugar de más delitos en estas dos iniciativas, por ejemplo, mujeres cuidadoras de adultos mayores y de menores de edad, estos elementos no están establecidos en las iniciativas y debería, porque una buena parte de las mujeres que se vinculan a este tipo de actividades ilícitas son cuidadoras.

Las propuestas de iniciativas tienen 45 días hábiles para que sean dictaminadas, el 31 de mayo fue la última que se presentó por Batres.