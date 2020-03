"No lo amerita", descartan operativo especial en AICM por coronavirus

La situación actual por el coronavirus (COVID-19) no amerita operativos especiales en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). El subsecretario de Salud del gobierno capitalino, Juan Manuel Esteban Castro Albarrán, aclaró que los vuelos internacionales directos que no provengan de países considerados fuente de origen, como China, Irán, Corea, Singapur e Italia, no serán sometidos a revisiones epidemiológicas. Mucho se hará con los vuelos nacionales.

En una reunión informativa que sostuvo con la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, el funcionario en salubridad insistió en que no hay que crear un clima de pánica, terror o alarma, pues la situación en el país no lo amerita, ya que los cinco casos confirmados hasta ahora son asociados a importación. “No debe haber medidas de contención (del virus), no hay razón”, les explicó, por lo que también se descarta la suspensión de clases.

Foto: AFP

En redes sociales se han compartido mensajes de extrañamiento por no observar operativos especiales en el AICM, ante lo que el doctor Castro Albarrán explicó: “Sanidad Internacional no revisa todos los vuelos, no podría revisar todos los vuelos y menos nacionales. De repente se suben comentarios en redes sociales como que ‘yo vengo de Mazatlán y no me revisaron’, pues sí, no habría ni capacidad para estar revisando todos los vuelos”.

En el caso de los vuelos nacionales se evaluarán aquellos que lleguen directos de China, Irán, Singapur, Corea e Italia, que son los que están sujetos a la vigilancia epidemiológica en todo el mundo. Los vuelos indirectos, dijo, por ejemplo, uno de Italia-Estados Unidos-México, es evaluado por el país que recibe el vuelo directo, ya que ahí se harán vuelos de conexión y se podría perder el rastro de los pasajeros que se van a dispersar a diferentes ciudades o países.

Foto: Omar Flores | El Sol de México

“En los vuelos de conexión se pierde la ubicación de los vuelos, por eso es que se tiene que hacer la inspección en el país de llegada. Si viene un vuelo procedente de Miami a la Ciudad de México, a menos que se reporte que viene un pasajero que tiene tales y tales condiciones, se hace el estudio particular”, subrayó Castro Albarrán.

“Estamos llegando al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de un vuelo internacional y como pueden ver no hay nadie de sanidad (…) no hay ningún protocolo de salubridad, ningún tapabocas”, se escucha a un joven narrar en un video que colgó en su cuenta de Twitter @MemoTome_tri, y de inmediato recibió comentarios de preocupación y crítica ante tal condición del AICM, pero se dijo ya por parte de las autoridades que no hacen falta medidas extraordinarias de contención del virus.

Además, cualquier esfuerzo por revisar a cada pasajero de cada vuelo que llega al AIMC sería insuficiente: el año pasado se movieron por el AICM 50 millones 308 mil 49 pasajeros nacionales e internacionales a través de 432 mil 368 operaciones comerciales. Tan solo en el mes de enero de este año se movieron por el complejo aeroportuario tres millones 953 mil 908 pasajeros nacionales e internacionales.

Foto: Cuartoscuro

Hasta el momento en México se han confirmado cinco casos de personas infectadas por el COVID-19, todos de importación: dos en la Ciudad de México, uno en Sinaloa, otro en Coahuila y uno más en Chiapas; hay 21 casos sospechosos en evaluación epidemiológica y 69 casos se han descartado por haber resultado negativas en las pruebas de laboratorio.

En el mundo suman 88 mil 948 casos confirmados de personas infectadas con el nuevo coronavirus y tres mil 43 muertes. La tasa de letalidad global se mantiene en 3.42 por ciento. Se han confirmado ocho mil 774 casos fuera de China y 128 defunciones: 54 en Irán, 35 en Italia, 22 en Corea, 12 en Japón (seis en el crucero Diamond Princess y seis en el país), dos en Francia, una en Tailandia, una en Australia y una en Filipinas.

En América se tienen casos confirmados en Estados Unidos, con 62, otros 19 en Canadá, cinco en México, dos en Brasil, uno en República Dominicana y uno más en Ecuador.