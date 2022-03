No me van a callar y voy a echarle abajo todo su montaje a Claudia Sheinbaum: Sandra Cuevas

“No me van a callar y voy a echarle a Claudia Sheinbaum abajo todo el montaje que orquestó con los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana”, advirtió la delegada en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien con el apoyo de la coalición Va Por México, en la Cámara de Diputados, aseguró tener todos los elementos suficientes que entregará ante un juez como prueba de las mentiras de los policías.

En conferencia de prensa en San Lázaro, acompañado del presidente del presidente del PRD, Jesús Zambrano, la alcaldesa en Cuauhtémoc, reveló que el posible motivo por el cual la jefa de gobierno le orquestó todo esto, es porque rechazó la invitación de irse a Morena.

“Si creen que me van a callar, pues no y ahora voy a revelar que recibí cuatro invitaciones de la jefa de gobierno para que yo me pasara a Morena. Con dos de sus más allegados, un alcalde de Xochimilco, con Martí Batres y Claudia Sheinbaum, pero les dije que no”.

Sandra manifestó que, al ver que no iba a Morena fue que le orquestaron todo el teatro, “me voy a defender, porque sale mi partido a respaldarme y voy a desmentir a los policías”.

Sandra Cueva de fracción perredista quien llegó a Cuauhtémoc por la coalición PAN, PRI y PRD, hoy enfrenta el poder de la jefa de gobierno, y quien está utilizando todo el poder del gobierno de la ciudad para desestabilizar la alcaldía, reiteró.

“Niego todos los delitos que se me imputan, privación ilegal de la libertad, robo con violencia, abuso de autoridad, entre otros. Lo que se denunció a través de 5 policías es totalmente falso y estoy tranquila, salí en el momento que yo consideré oportuno dado las circunstancias tras reconocer que estamos viviendo en un país y en una ciudad de persecución, en donde son capaces de fabricar todo tipo de situaciones con el objetivo de recuperar lo perdido el pasado mes de junio”, señaló.

La perredista reiteró que el montaje orquestado por la jefa de gobierno, con los dos oficiales que salieron en medios de comunicación a decir que habían sido agredidos, estuvieron en su oficina el pasado 11 de febrero, totalmente justificado.

Esto, porque el comandante Pegaso es quien está a cargo del estado de fuerza de los 140 policías y que paga la alcaldía Cuauhtémoc, mientras el otro policía, de nombre Eduardo Camacho, quien se puso un collarín por supuestas lesione, es quien firma los contratos para que las alcaldías y la contratación de los policías.

Sandra reconoció que hubo diferencias con ellos, pero que jamás paso lo que ellos salieron a decir, y ¿cómo los voy a desvirtuar?, -dijo la alcaldesa-, “con videos que tengo, con la línea de tiempo que tengo, minuto a minuto, lo que sucedió, lo voy a dejar muy claro y voy a tirarle su teatro a Claudia.

Explicó que, en su oficina, los dos oficiales estuvieron 15 minutos, después pasaron a cabildos, luego se fueron y salieron a pie, mencionó Sandra.

El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, exigió un alto al hostigamiento político que se vive por parte del gobierno federal y reiteró el respaldó y acompañamiento de este partido y de la bancada perredista en la Cámara de Diputados con la alcaldesa Sandra Cuevas.

“Es evidente que estamos ante un escenario de persecución política, de hostigamiento político, por parte de la jefatura de gobierno y las instituciones del gobierno de la ciudad contra los opositores y en este caso concreto, contra Sandra Cuevas, no pueden terminar de asumir que perdieron por mayoría de votos el año pasado la alcaldía, se las ganó Sandra Cuevas al frente, a una de las principales aliadas de Sheinbaum”, señaló.

En su oportunidad, el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis E. Cházaro, aseguró que el tema de hostigamiento político, la persecución política, el uso de instituciones de procuración de justicia por parte de la actual administración, ha afectado a la bancada perredista, y aseguró, que eso no es un tema nuevo para el PRD, está el caso del Diputado Rogelio Franco, que se encuentra encarcelado por un delito que la Corte ya determinó inconstitucional.