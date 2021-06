No se permitirá que la corrupción se apodere de Álvaro Obregón: Sheinbaum, ante derrota de Morena

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que su gobierno dará un trato institucional a la nueva administración en Álvaro Obregón, pero que no permitirán que la corrupción se apodere de nuevo y que ahora haya privilegios en vez de derechos.

Cabe mencionar que el partido Morena gobierna la demarcación, pero la alcaldesa con licencia, Layda Sansores, se fue a competir por la gubernatura, que ganó, en Campeche.

CDMX ¡Que no te sorprenda! Macrosimulacro en CDMX será el próximo lunes

Además, el partido guinda fue derrotado por completo por la alianza Va Por México (PAN, PRI y PRD), tanto en la alcaldía como en las diputaciones locales y federales.

“En Álvaro Obregón vamos a seguir haciendo inversiones, ahora hubo un resultado en la elección y vamos a ser institucionales, porque nos toca, pero no vamos por ningún motivo abandonar en lo que creemos y eso es lo que le pido a ustedes, la cuarta transformación de la vida pública de México no puede ir para atrás, no podemos abandonar el que los recursos se dirijan a la gente, no podemos abandonar el que ahora la corrupción se apodere de nuevo, el que ahora se convierta todo en privilegios en vez de derechos”, dirigió el mensaje la mandataria frente ciudadanos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Durante la inauguración de un Punto de Innovación, Libertad, Artes, Educación y Saberes (PILARES) llamado La Conchita, Sheinbaum Pardo, expuso que los derechos van a seguir siendo parte de lo que defenderá todos los días, y eso se va a defender desde el gobierno de la ciudad.

“Y vamos a estar muy cerca de ustedes; jamás, jamás vamos a abandonar a los habitantes de Álvaro Obregón, así que este PILARES es para ustedes. Es un espacio con internet gratuito, un espacio donde sus hijos e hijas puedan seguir desarrollándose, y es un espacio de derechos, porque esta ciudad es de derechos, esta ciudad es y será una ciudad progresista, aquí por ningún motivo vamos a abandonar las grandes conquistas, al contrario, seguimos luchando por ellas todos los días, así que arriba el animo, vamos avanzando en el país y en la ciudad vamos a seguir avanzando todos los días”, resaltó.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

La mandataria capitalina aseguró que seguirán desde el gobierno de la Ciudad siendo institucionales, pero defendiendo a la población más pobre de la ciudad, también, atendiendo a las clases medias: “aquí gobernamos para todos, para los ricos y las clases medias, pero como dice el licenciado López Obrador, por el bien de todos, primero los pobres”.