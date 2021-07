“No vamos a llegar a inventar en Coyoacán”: Giovani Gutiérrez, alcalde electo

Desde antes de que fuera declarado ganador, Giovani Gutiérrez, alcalde electo de Coyoacán, definió que su gobierno será honesto, transparente y 24-7, y aunque aceptó que “no hay varitas mágicas” para solucionar de manera expedita los problemas de la alcaldía, sabe que la respuesta está en escuchar a los vecinos.

En entrevista con El Sol de México, enlistó sus principales apuestas para atender a quienes habitan Coyoacán, comenzando por mapear la falla en los servicios, dónde están los baches y la escasez agua.

Además, tomará decisiones basadas en la opinión de los expertos en cada materia y se acompañará de la visión de la Unión de Alcaldes, conformada por otros compañeros que ganaron el pasado 6 de junio de la mano de la Alianza Va por la CDMX.

¿Qué beneficios tiene para quienes viven en Coyoacán que su alcalde forme parte de una alianza de alcaldes?

¿Por qué es bueno representar tres partidos políticos? Pues, por las ideas, por las experiencias que ya hemos tenido en diferentes lugares como gobierno; por eso estar acompañado de partidos y personas que componen los partidos, que ya han tenido experiencias, me parece que es bueno para los coyoacanenses, porque así podemos ver qué es lo bueno y qué es lo malo y mejorar todos los días.

Más ojos, más ideas, más personas provocan que tengamos mejores acciones de gobierno en el futuro.

Entonces habrá una alianza más fortalecida para la gobernanza de la alcaldía, ¿cómo traducirla?

En estos momentos, ya se acabó la elección y ya no hay colores. Nosotros vamos a gobernar para todos, para los que nos tuvieron la confianza de representar que no se equivocaron y para quienes no nos tuvieron la confianza, ganarnos su confianza solo a través de acciones de gobierno, de un gobierno transparente, un gobierno honesto, un gobierno que salga a la calle, un gobierno 24-7, como lo dijimos en toda la campaña.

Ese es el gobierno que espera la ciudadanía, el gobierno que está atento a la gente; sabemos que tenemos un gran reto, también sabemos que no tenemos varitas mágicas para solucionar todo en tres años, porque está enorme el problema.

Nosotros desde el día que nos dieron el acta de mayoría, es más me voy antes, desde el día de la victoria, al día siguiente nosotros salimos y estamos formando un atlas de problemática.

Es una idea que tuvo un servidor ¿para qué esta idea? Imagínate, nosotros sabemos que hay baches en Coyoacán, ¿cuántos hay, para tener la medición exacta? y tener indicadores que nos lleven a saber que estamos solucionando los problemas.

Entonces, este atlas de problemática nosotros ya lo estamos documentando desde hoy y yo les quiero asegurar que vamos a ser de los pocos lugares que cuenten con este diagnóstico, para que el día uno de gobierno nosotros podamos emprender acciones y no lleguemos a aprender, que es lo que está pasando, o esperar a que nos lleguen las gestiones poco a poco.

¿Qué puede lograr su administración en lo que resta de este año?

Me enseñó mi abuelo, hace muchos años, que, si tú tienes tres mil problemas, ¿cómo los solucionas?, comenzando por el primero y nosotros vamos a comenzar por el primer problema.

¿Qué va a hacer Giovani Gutiérrez, junto con las personas que lo van a acompañar en la alcaldía? a comenzar a resolver los problemas y por eso estamos formando el atlas desde ahorita, por eso no hemos descansado, por eso seguimos saliendo a la calle, porque la ciudadanía, imagínate, no se puede esperar.

Les mencionas es junio, julio, agosto, septiembre, cuatro meses, pérate, llegas ahí y aprendes. Luego viene octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, más los otros cuatro meses, los ciudadanos se tendrán que esperar 10 meses.

No. Nosotros comenzamos desde el primero y ¿qué espera la ciudadanía?, que desde el día uno empecemos con los baches, empecemos con las luminarias, empecemos nosotros con las podas, y eso es lo que vamos a hacer.

¿Considera que son necesarios los pozos profundos en la alcaldía?

Se los vamos a dejar a los expertos. Tú, cuando llegas a gobernar un lugar, no conoces todas las materias, porque no estudias todas las materias, te especializas en una, pero la capacidad que tiene el gobierno de tener personas que conocen las diferentes disciplinas y, también, tener nosotros asesorías que nos indiquen qué hay que hacer, eso es lo que vamos a hacer.

Nosotros no vamos a llegar a inventar, nosotros no vamos a llegar a ver qué pasa, eso no se puede, tenemos que ser profesionales. Nosotros ¿qué tenemos que hacer? tener expertos que nos indiquen.