Norberto Rivera no presentará cargos contra agresor

Uno de los presuntos participantes en los hechos violentos registrados en la casa del cardenal Norberto Rivera fue detenido ayer en un hospital de Naucalpan, Estado de México, donde es reportado como grave y vigilado por efectivos de la Fiscalía General de Justicia de esa entidad.

Lo anterior fue informado por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCdMx), la cual agregó que el sujeto tiene 33 años, vive en Ecatepec, y se le localizó tras de que cámaras del C5 dieron seguimiento a la ruta que siguieron los tres participantes en ese ataque.

Un testigo identificó al hospitalizado como uno de los participantes del crimen de un policía auxiliar, quien cuidaba la casa del jerarca religioso, ubicada en colonia Florida, alcaldía de Álvaro Obregón. Confirmaron su edad, complexión media, de aproximadamente 1.73 metros de estatura, cabello corto y tez morena clara.

Foto: Luis Barrera

Incluso la madrugada de ayer estalló un artefacto cerca del domicilio de Rivera. De acuerdo a los primeros reportes, uno de tres explosivos de fabricación casera, explotó en un auto estacionado. Analizan las cámaras e indagan el caso que no ha sido relacionado con el ataque.

El propio Rivera ofició la misa del sepelio del agente que murió en cumplimiento del deber y ofreció su pésame a los deudos. Sin embargo, el Cardenal aseguró que no presentará denuncia alguna. "Espero recibir la información de por qué sucedió esto, porque nosotros simplemente no podemos decir nada porque no fuimos testigos del evento".

ATAQUE DIRECTO

Al respecto, José Ramón Amieva, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, dijo que la investigación y el móvil, hasta el momento, “es efectivamente una agresión directa” pues los tres involucrados llegaron hasta dicho domicilio con toda la intención de entrar, por lo que uno de ellos aseguró que entregará un mensaje dentro de un folder.

Uno de los policías le franqueó la entrada y entonces ingresaron por la fuerza los tres sujetos, pero el uniformado les cerró el paso, los enfrentó y lo mataron, por lo que llegó un segundo agente de la ley quien les disparó y uno de los sujetos es herido, al parecer es la persona que está en el hospital de Naucalpan.

Foto: Luis Barrera

Todo, describió el funcionario, sucedió en el garaje y no llegaron ni remotamente a las estancias del cardenal, por lo que frustrado su intento escaparon hacia el Estado de México y abandonaron al herido.

Informó que se comunicó con el jerarca religioso a quien le dijo que se estaría al tanto de la investigación y a cambio Norberto Rivera pidió mantener en reserva el aparato de seguridad que lo cuida a él y a las otras personas, principalmente religiosas, que también viven en dicho domicilio.

La PGJCdMx espera que el ahora detenido esté en posibilidades de ser interrogado mientras efectúan los trabajos periciales para acreditar su participación y determinar si tiene antecedentes penales.