Nosotros creemos en el desarrollo con orden: Santiago Taboada

Para su segundo mandato en la alcaldía Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina destaca que entre sus ejes principales de trabajó está la reactivación económica, la seguridad y mantener el desarrollo inmobiliario con orden.

En entrevista con El Sol de México, el panista indica que insistirá ante el Gobierno de Claudia Sheinbaum, para que los trabajos de mitigación de las inmobliarias se queden en la misma alcaldía, principalmente en obras para renovar la red del sistema hidráulico, porque en Benito Juárez no escasea el agua, el problema es que la tubería está colapsada y en muchos casos con años de no ser sustituida.

CDMX Mauricio Tabe peleará por mayor presupuesto para la Miguel Hidalgo

¿Usted ya conoce Benito Juárez, en qué aspectos hay que trabajar más en la alcaldía?

Para nosotros será fundamental -sin descuidar temas que tienen que ver con servicios urbanos, infraestructura-, será la reactivación económica y, por supuesto, la seguridad en Benito Juárez para fortalecer el programa.

Según el INEGI, Benito Juárez está entre las alcaldías a nivel nacional donde la población se siente segura (68 por ciento), ¿en que hay que trabajar más?

Sin duda, para nosotros la seguridad es una prioridad. Precisamente el haber tenido estos resultados durante los últimos meses ha sido parte de un esfuerzo coordinado, un esfuerzo de la alcaldía, pero también de las instituciones de seguridad con quienes (el programa) Blindar ha tenido ese trabajo y esos resultados conjuntos.

Usted, al principio de su primer mandato contrató más policías, ¿continúa con este esquema?

Nosotros cuando llegamos a la alcaldía teníamos 77 policías. Prácticamente todos eran intramuros. Por supuesto, nosotros hicimos un esfuerzo y hoy en día hay más de 300 policías en el programa Benito Juárez, más los que tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana adscritos a Benito Juárez (...).

Nosotros venimos a reforzar y a lograr un estado de fuerza muy por encima de lo que mandatan los estándares internacionales, pero no solamente hicimos eso, también, como lo sabes, adquirimos equipo para que ellos puedan hacer mejor su trabajo, y ahora en esta nueva etapa un fortalecimiento importante es el uso de la tecnología.

El uso de la tecnología va a incidir directamente para que los delincuentes sigan teniendo claro el mensaje: En Benito Juárez a los delincuentes no se les abraza se les combate.

¿Hubo un boom inmobiliario en esta alcaldía, de qué manera recompensar la falta de agua?

Primero hay que decirlo, este boom inmobiliario tiene que ver con una decisión que se tomó en el año 2004, cuando era jefe de Gobierno, Andrés Manuel (López Obrador). Firmó un bando que precisamente autorizaba en que ciertas alcaldías se tuvieran ciertos beneficios para desarrollar vivienda. Hay que decir una cosa, desde 2005 no se ha actualizado el programa de desarrollo urbano en la alcaldía Benito Juárez.

Tenemos un compromiso, nosotros ya hemos venido trabajando al respecto, precisamente porque creemos en el desarrollo, pero con orden.

Nosotros queremos que más gente vea a Benito Juárez como una inversión, porque Benito Juárez para quien quiere vivir aquí tiene los mejores servicios, tiene los mejores parques, la mejor infraestructura y precisamente tenemos que seguirla manteniendo, pero nos parece que tiene que ser este complemento, este equilibrio entre el orden, también lo que implica el desarrollo que es economía, que son empleos y tiene que ser de manera ordenada.

¿Y en el aspecto del agua?

Por supuesto que aquí, nosotros hemos pedido que las obras de mitigación se mantengan en la alcaldía, porque lamentablemente como los desarrolladores pagan sus impuestos y sus derechos y se van a la Tesorería, el Gobierno de la ciudad no le regresa en la misma proporción en la cual un desarrollador paga por el beneficio de ese mismo desarrollo la autorización y no se queda en el lugar donde se desarrolla, ni siquiera en la alcaldía, y eso es lo que se está pidiendo que la mitigación se haga, porque no es que en Benito Juárez falte agua, lo que pasa es que la infraestructura hidráulica y sanitaria está prácticamente colapsada y en muchos casos con años y años de no ser sustituida.

Nosotros hemos hecho esfuerzos individuales para sustituir tramos completos de tubería que tienen que ver con el sistema de agua, de drenaje, de agua potable y lo que requerimos es que haya una mayor inversión, un mayor compromiso para que la infraestructura en Benito Juárez se renueve, pero no estamos pidiendo nada regalado, estamos pidiendo únicamente que los recursos que estos desarrollos le dan a la ciudad, que se queden en el lugar donde se desarrolló, parece que es lo justo y es lo equilibrado.

Desarrollo económico, ¿cuál es su proyecto?

Vamos a seguir apoyando a las pequeñas y medianas empresas. Creemos nosotros en el empleo, creemos que la mejor estrategia para generar paz social es que haya condiciones económicas favorables, vamos a mantener el seguro de desempleo, vamos a mantener el programa de regreso a clases para ayudar a la economía de las familias, vamos a mantener el salario solidario.