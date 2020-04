Nosotrxs instala centro de acopio para ayudar a afectados por Covid-19

Ante la problemática económica por la que atraviesan trabajadoras del hogar, repartidores de comida y personas en situación de calle a causa de la paralización de actividades económicas por el Covid-19, la agrupación Nosotrxs instaló un centro de acopio para llevarles despensas y dotarlos de alimentos que les servirán a una familia de cuatro integrantes durante 14 días .

Mauricio Merino, uno de los fundadores de la organización Nosotrxs -que apoya a estos sectores con asesorías legales-, exhortó a los ciudadanos a unirse a esta causa con donaciones en especie o con dinero, para ayudar, por ahora, a más de 45 mil personas que son con las que trabaja esta organización y que dependen de su trabajo diario para alimentar a su familia.

En entrevista con El Sol de México, Merino explicó que en el caso de las trabajadoras sociales sus patrones las mandan a casa pero sin sueldo, "como no hay contratos formales no se puede apelar a nada.

"Son trabajos establecidos en función del diálogo con las patronas y no hay nada qué reclamar, los mandan a su casa, temen que puedan ser un factor de contagio, incluso, y se quedan sin ingresos".

Para las personas interesadas deberán ingresar a: https://nosotrxs.org/covid-19/, donde encontrarán opciones para hacer donativos en efectivo o en especie.

Para quienes deseen entregar productos en la misma página web se explica que para evitar que las personas salgan de sus casas un representante de Nosotrxs acudirá a su domicilio.

Estos son los alimentos se solicitan: arroz, frijol, lentejas, atún, sardina, pasta para sopa, pan, maicena, leche, cloro, aceite vegetal, sal de mesa, puré de tomate, galletas marías, galletas saladas, mermelada, café soluble, detergente en polvo, jabón para manos, papel higiénico y toallas sanitarias.

Se le preguntó que en caso de que alguien quisiera donar su tiempo, a lo que respondió que sería bienvenido para ayudar a empacar.

La metodología que Nosotrxs tiene planeada pata entregar las despensas es que a través de sus mismos militantes que reparten alimentos -los cuales trabajan con aplicaciones- son quienes las distribuirán. Esta organización no sólo trabaja en la Ciudad de México, sino en otras metrópolis del país.

Mauricio Merino dijo que en la misma página "estamos invitando a que nos cuenten su historia (quienes perdieron momentáneamente su trabajo). La idea es entrelazar a quien necesita y a quien tiene y buscar en este entrelazamiento solidaridad y apoyo mutuo. Es evidente que toda esta gente nos ha ayudado todos los demás a tener la vida que tenemos, es la hora de sacar la casta de quienes sí tenemos un empleo y un salario fijo y tenemos seguridad en nuestros ingresos a pesar de la pandemia , yo creo que es hora de devolverle a estas personas algo de lo que nos han dado.

Por último, subrayó que "tenemos que ser solidarios y profundamente responsables, y que tenemos que ser muy, muy, muy contrarios a tener intolerancia en este momento".

"...Me preocupa mucho, pero no quiero llenar de nota negativa lo que estamos conversando, solamente le digo que me preocupa mucho que los médicos que están atendiendo la pandemia están teniendo maltrato, maltrato del Estado mexicano. Tenemos en Nosotrxs este grupo de médicos en formación que han venido proveyendo datos concretos sobre la falta de equipo, de implementos para atender la pandemia.

"Y por otro lado hemos estado viendo expresiones de repudio a las enfermeras, a los médicos, solamente porque están en contacto con enfermos. Regresan a sus casas y tienen que disfrazarse, quitarse las batas, tienen que resistir la presión de personas estúpidas, perdón que lo diga de esta manera, que los agreden, eso es inaceptable, hoy tenemos que ser solidarios y rechazar toda forma de intolerancia".