Nuevas medidas de seguridad en embarcaderos de Xochimilco, en vigor hasta el 1 de octubre

Un ejército de 160 funcionarios y elementos de seguridad informaron, desde este miércoles, a los visitantes de Xochimilco sobre las nuevas medidas de seguridad, que se aplican en los embarcaderos, a fin de salvaguardar la integridad de los paseantes.

Mujeres y hombres con chalecos rojos y el logo de la alcaldía recorrieron los nueve muelles para, también, vigilar el cumplimiento de las disposiciones, como no introducir más de una botella de un litro de alcohol por trajinera, o tres latas de cerveza o botella de no más de 355 milímetros por persona como máximo.

El Reglamento Turístico estipula que los paseantes tienen prohibido brincar de trajinera a trajinera, deben permanecer sentados sin sacar manos ni pies de la misma, así como no usar bocinas, plantas de energía y otros aparatos musicales a altos decibeles.

En cuanto al uso de chalecos salvavidas, se recordó que el alcalde José Carlos Acosta Ruiz, informó que entrarán en vigor el uno de octubre.

Asimismo, comenzarán acciones de regulación en las inmediaciones de los embarcaderos, tales como la prohibición del pago de estacionamientos marcados como gratuitos y no permitir la actividad de los franeleros, especialmente en el caso del Embarcadero Nuevo Nativitas.

Las autoridades de la jurisdicción aseguraron que desde el inicio de la administración se ejecutaron acciones en materia turística, por ejemplo, verificaciones de giros, rondines y otras.

Al respecto, Jesús Orta Martínez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), reportó que la Policía Ribereña colabora con la alcaldía de Xochimilco en la aplicación de estas medidas con la instalación de filtros, a fin de prevenir el ingreso de alcohol a las trajineras.

El funcionario explicó que otra tarea es restringir la venta de bebidas embriagantes en las trajineras, que también se da.

Recordó que esa corporación patrulla más de 180 kilómetros de canales, además de zonas de pastizales, pantanos y boscosas para hacer cumplir las normatividades.

“Es un tema donde la prioridad es la protección y la integridad de los usuarios, no, además aquí hay que tomar en cuenta que es una mayoría la que sí quiere cumplir con las disposiciones, porque quieren ir a divertirse de manera sana y es una minoría a la que en un momento dado opone resistencia a este tipo de medidas, pero eso no quiere decir que no se vayan a implementar, es por la seguridad de todos, ¿no?”, precisó Orta Martínez.

Finalmente, la SSC también cooperará en el entrenamiento y la dotación de equipo que los remeros deben llevar y protocolos de salvamento.