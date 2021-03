Aztlán, la "nueva Feria de Chapultepec", iniciará obras al final del año

Las obras del proyecto Aztlán, que suplirá a la Feria de Chapultepec, arrancarán el último trimestre de este año, informó la Secretaria del Medio Ambiente, Marina Robles García.

“Ahorita la empresa está con los preparativos de los distintos espacios, los estudios y el análisis financiero para poder iniciar la obra el último trimestre de este año”.

El 2 de diciembre del 2020 se dio a conocer que Aztlán sería uno de los mejores parques de diversiones de todo el mundo, en el que un privado invertirá 3 mil 600 millones de pesos.

Foto: Gobierno CDMX

Aztlán contará con atracciones mecánicas como juegos extremos, moderados, infantiles y de destreza.

De igual forma tendrá atracciones interactivas, escenarios, exhibiciones, entretenimiento y cultura.

El concurso en el que participaron seis empresas fue ganado por Mota-Engil México, S.A.P.I. De C.V., quien se encarga ahora de desarrollar el proyecto definitivo.

Cabe destacar, que dicha empresa fue señalada como favorita en el sexenio pasado por haber recibido más de 13 mil millones de pesos en contratos y haber acumulado retrasos y sobrecostos en la autopista urbana Ciervo de la Nación.

En su momento, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, negó que hubiera corrupción y que incluso se había consultado a la UIF y Hacienda para verificar su legitimidad.

“Lo primero es que aquí no hay corrupción que quede claro, aquí no hay corrupción, lo segundo es que se consultó con la Secretaría de Hacienda, el Gobierno de Mexico, la UIF si hay algún problema, con Contraloría de la Ciudad de México, con Función Pública y no había ningún problema, por lo tanto este consejo ciudadano que participó como jurado fue el que decidió que era la mejor opción”.

Cabe recordar, que el nuevo parque surgió luego de que la Feria de Chapultepec fuera cerrado tras la muerte de dos personas en septiembre de 2019, que cayeron de un juego mecánico.