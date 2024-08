Nuevos radares de las fotocívicas captan infracciones más claras

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) sustituyó 79 cámaras o radares del programa de fotocívicas por caros y obsoletos, precisó Beatriz Valdez Vázquez, directora general de Aplicación de Normatividad de Tránsito.

La funcionaria de la Subsecretaría de Control de Tránsito adelantó a El Sol de México que el plan de trabajo de la oficina a su cargo prevé la posible colocación de más equipos de ese tipo en la ciudad, cuyo objetivo principal es salvar vidas y prevenir accidentes.

La SSC giró en febrero la licitación SSC/034/2024 para ampliar la infraestructura de las fotocívicas, la directora de Aplicación de Normatividad de Tránsito aclaró que desde hace 15 años, cuando inició el programa de fotomultas, no hubo un reemplazo de los aparatos, que ya eran obsoletos y su mantenimiento costaba mucho, por lo que se tomó la decisión de cambiarlas con una inversión de 54 millones de pesos aproximadamente.

Valdez explicó que la diferencia entre los viejos y nuevos equipos es que se potencializa la captación de la imagen, lo cual dará al automovilista la certeza de que su vehículo es el que aparece en la fotografía, que era él quien conducía al momento de cometer la falta al Reglamento de Tránsito y también hay una mejora en la nitidez de la ilustración para el momento de notificar al infractor. “Lo que siempre se valoró fue que fuese la tecnología mucho más barata de las cámaras que ya se habían adquirido con anterioridad”, subrayó la funcionaria.

A esto, sumó, que toda tecnología ocupada por la administración capitalina pasa por la aprobación de los funcionarios de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), quienes tienen la experiencia en temas de tecnología y precios de los proveedores.

La funcionaria de la SSC añadió que otra razón fue tener mejoras continuas en favor del ciudadano, quien prefiere tener siempre imágenes más nítidas y claras.

¿Los nuevos equipos superan las trampas de algunos automovilistas que colocan micas sobre las placas para ocultarlas y no las capten las cámaras? Valdez contestó que sí. “Los análisis que hemos hecho, desde las cámaras anteriores y esta nueva tecnología, es que a quienes utilizan esas micas no les han funcionado de verdad para que las placas no puedan ser legibles para los radares y en este caso igual, las cámaras siguen leyendo las matrículas, aunque traigan esa plaquita”.

Otra treta de posibles infractores es tapar un número o letra con cinta para evitar las sanciones, pero la directora general de Aplicación de Normatividad de Tránsito advirtió que el sistema de fotocívicas no sólo se basa en temas de tecnología, siempre hay detrás un elemento o un agente de tránsito facultado para infraccionar, él válida la imagen de la placa para que sea lo más legible posible.

Pablo Vázquez Camacho seguirá al frente de la SSC y los planes de la próxima administración, anticipó la entrevistada, son impulsar la colocación de nuevos radares con base en las estadísticas que hay y salvar vidas, luego de que ya terminó el reemplazo de los aparatos.

Sin embargo, la funcionaria no dio a conocer cuántas cámaras de fotocívicas más habrá en la capital, porque eso depende de los recursos que les asignen la Secretaría de Administración y Finanzas y el área de Adquisiciones de la SSC y así, estableció: todo esto no está en nuestras manos, nuestros proyectos pueden ser muchos, pero estamos a expensas de la actualización por parte de la Secretaría de Finanzas.

Actualmente los radares cubren en la ciudad 120 puntos: 79 son cámaras fijas, mismas que fueron renovadas en su totalidad, y 41 son cámaras móviles.

Valdez expresó que los radares los colocan en puestos estratégicos, tras un trabajo a cargo del personal del área de Ingeniería de Tránsito y de la Secretaría de Movilidad, a fin de identificar las vialidades con más reportes de incidentes viales por exceso de velocidad, de esta manera los puntos seleccionados en la ciudad están en las vías rápidas, por ejemplo, el Viaducto y Periférico.

En 2018, antes de tomar posesión de la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum anunció el cambio del programa de fotomultas por el de fotocívicas para quitarle el aspecto recaudatorio.

A seis años de su aplicación, la funcionaria de la SSC hizo un balance y aseguró que ayudó a tener menos reincidentes de infracciones. El reporte que proporcionó es que de un millón 143 mil 752 placas sancionadas, reincidieron 491 mil 518, lo cual representó 43 por ciento; también, aseveró, hubo una reducción de hechos de tránsito, pero no entregó una cifra.