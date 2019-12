Obras afectan a comercio informal en Azcapotzalco

Las obras de remodelación del Centro de la alcaldía Azcapotzalco no han sentado bien a todos.

Pese a que el objetivo es darle un realce a la zona, mejorar la movilidad y con ello detonar la economía y el turismo local, los vendedores no establecidos se han visto afectados por los trabajos y acusan que sus ventas han disminuido hasta en 75 por ciento en comparación con la temporada decembrina del año pasado. Incluso la tradicional romería fue ubicada a unas calles de la plaza principal debido a los retrasos en la intervención.

“Nosotros tenemos muchos años aquí, nos afectan las obras porque la gente ya no pasa, han bajado las ventas, los comercios ya no tienen gente, hace mucho tráfico, la gente se cae con el cascajo. No estamos vendiendo ni una cuarta parte de lo que vendíamos, nuestra mercancía se ensucia por la tierra y se echa a perder”, cuenta una mujer –que prefirió no dar su nombre- dedicada al comercio de venta de ropa y calzado sobre la calle de Miguel Lerdo de Tejada.

Las obras están en la calle de Azcapotzalco. Empiezan en 16 de septiembre y se extienden hasta la calle Esperanza, en las inmediaciones del mercado que lleva el nombre de la alcaldía. Ruido, hoyos, material de construcción y cascajo estorbando, espacios confinados, tierra, tráfico. Esta zona parece, por ahora, un sitio de guerra.

El caos es notorio y pese a que hay gran afluencia los comercios establecidos lucen vacíos.

Los trabajos empezaron en agosto y de acuerdo con la alcaldía, se trata de una primera fase de la recuperación urbana del Centro de Azcapotzalco. Este rescate incluye reconstrucción y ampliación de banquetas, colocación de elementos de seguridad peatonal y de accesibilidad para personas con discapacidad, reducción de carriles vehiculares y la habilitación de una ciclovía.

Aunque este tipo de intervenciones hacen el espacio público más caminable y con ellos se detona la economía, como pasó en Madero o 16 de Septiembre en el Centro Histórico, los comerciantes no lo ven con buenos ojos.

Otra mujer dedicada al comercio en vía pública, quien también pidió omitir su nombre, mostró su desacuerdo con la decisión de la alcaldía de pretender reubicarlos en la explanada de la sede de la alcaldía Azcapotzalco, ya que consideran que es un espacio inseguro, carece de buena iluminación y su mercancía estaría en riesgo de ser robada.

“Supuestamente terminando esto nos van a reubicar en la explanada en un corredor turístico, pero no hay luz, no hay seguridad, asaltan, está muy oscuro, de las vecindades que están allá salen a asaltar con pistola y la gente no va para allá porque está peligroso y eso nos afecta las ventas”, se quejó.

“Se supone que tenían programa (terminar) para el 1 de diciembre, entregar todo listo, pero ya estamos a 13 y la vialidad sigue igual y no vemos que avance (la obra de remodelación)”, dice una de las comerciantes.

Este proceso incluye la restauración del mercado Azcapotzalco y la creación de un pasaje turístico comercial denominado Paseo de las Hormigas.