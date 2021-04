Oferta sin demanda: caen 90% los ingresos de trabajadoras sexuales de CDMX

Los ingresos de las trabajadoras y trabajadores sexuales en la Ciudad de México se ha reducido dramáticamente, al grado de que dejaron de ofrecer sus servicios por internet, para salir a la calle a buscar sustento económico, reveló en entrevista Elvira Madrid Romero, presidenta de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez AC.

Elvira Madrid contó a El Sol de México que se ha encontrado en la calle a personas que antes de la pandemia ofertaban sus servicios en bares, centros nocturnos o a través de páginas por internet; sin embargo, debido al cierre de establecimientos y negocios, así como por la pandemia, éstas han salido a la calle, en donde han caído hasta 90% los ingresos.

“Ya veo más chicos y chicas, que antes sólo estaban por páginas de internet, clubs o departamentos que tenían, en las calles. Esto lo hacen porque es más difícil encontrar clientes en lugares cerrados; en la calle es más fácil.

“La situación está afectando tanto la salud física como la mental. La economía se cayó 90% para las trabajadoras sexuales en calle, pero la violencia aumentó, así como la extorsión de los policías y del crimen organizado. Los policías sólo esperan a que tengan un cliente y le dicen que les dé 100 pesos; es la ley de la selva”, indicó.

Laura –a quien llamaremos así debido a que pidió su anonimato– una scort que ofrecía servicios sexuales a través de páginas de internet como Twitter, dijo en entrevista que sus ingresos se redujeron, principalmente, por el cierre de hoteles, lo que le trajo problemas financieros que le complicaron pagar cosas indispensables, como la renta de su departamento.

“La estaba pasando muy mal, principalmente porque cerraron los hoteles, por lo que decidí abrir una cuenta en donde se venden fotos íntimas para sacar un poco de dinero. Llegué hasta pedir dinero prestado a clientes”, indicó Laura.

Aumenta demanda de apoyo

La Brigada Callejera apuntó que las consultas y apoyos que otorga han crecido hasta 300% en el último año, en donde las clases de alfabetización son las más demandadas. Además, señaló que trabajan para implementar un módulo de atención psicológica, ya que la atención ha sido solicitada por muchas personas.

“La situación de la salud de las trabajadoras sexuales se ha deteriorado, no solo por el tema Covid, sino porque no comen bien, no tienen trabajo, su salud física se ha deteriorado y también la mental. Se están muriendo de cosas porque se les revienta la vesícula debido a que no las atienden en un hospital público y no tienen para pagar un particular”, señaló Madrid.

Precisó que no han recibido un apoyo real del gobierno, a pesar de que señalaron que aumentó de siete mil 700 a 15 mil 200 el aumento de trabajadoras sexuales, tanto mujeres como transgénero, en la vía pública.

“A este presidente no le interesan las mujeres, menos las trabajadoras sexuales. Sólo conseguimos un apoyo de mil pesos un mes, cuando habían dicho que iba a ser por seis meses, equivalente al seguro de desempleo”, precisó.