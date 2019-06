Ofician misa en memoria de Norberto Ronquillo en la Universidad del Pedregal

Luego de que se difundiera la lamentable noticia de la muerte de Norberto Ronquillo, la Universidad del Pedregal realizó una misa en sus instalaciones para dar un último adiós al estudiante de mercadotecnia.

Entre lágrimas de dolor, compañeros, amigos, conocidos y familiares, asistieron a esta ceremonia en honor al joven fallecido.

Durante el evento, algunos de sus compañeros dirigieron algunas palabras con las que recordaron vivencias junto a Norberto.

Foto: Ernesto Muñoz

Asimismo la escuela decretó luto con la suspensión de clases y actividades por tres días.

Norberto, quien era alumno de esta universidad privada, fue secuestrado el pasado 4 de junio al salir de la universidad, cuando iba camino a su casa, y a pesar de que su rescate fue pagado, éste nunca volvió.





A través de una llamada anónima se informó que había un cuerpo embolsado en la colonia Santa Cruz Acalpixca, alcaldía Xochimilco. Por tanto, las autoridades se movilizaron hacia el lugar y confirmaron que la persona fallecida presentaba las mismas características descritas por familiares de Norberto, por lo que dieron aviso a los mismos, y posteriormente, fueron quienes confirmaron que se trataba de él por la vestimenta.

Cerca del medio día, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer la línea del tiempo de los hechos, así como algunos detalles de la investigación.

Foto: Ernesto Muñoz

La procuradora Ernestina Godoy aseguró que a pesar de que los familiares les pidieron no intervenir en el caso, activaron el protocolo antisecuestro, "no es un asunto donde hubo negligencia, no hubo descuido, se activaron los protocolos".

Además, reveló que por la descomposición del cuerpo, el joven pudo ser asesinado la misma noche en la que fue secuestrado".