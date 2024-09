Olvidan plataforma digital creada tras tragedia en el Rébsamen

Padres de niñas y niños víctimas del derrumbe del Colegio Rébsamen, durante el sismo del 19 de septiembre del 2017, denunciaron que autoridades de la CDMX han olvidado la plataforma digital “Escuela Segura” que buscaba prevenir tragedias a través de la información estructural de cada plantel educativo de la ciudad.

A más de año y medio de que la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) lanzó la página y aseguró que 2 mil 938 planteles privados de las 16 alcaldías ya habían entregado su documentación, hoy la plataforma sólo reporta que 464 escuelas de tres mil 15 entregaron la información que va desde uso de suelo y programa interno de protección civil.

“El gobierno de esta ciudad se desentendió del tema y de nosotros. Hicimos muchas mesas de trabajo para planear la plataforma, nos dijeron que iba a prevenir que pasara un derrumbe como en el colegio de mi hijo. Ya son casi dos años y esa página está abandonada y no tiene todos los datos que pedimos de las escuelas. En la ciudad hay escuelas inseguras pero no les importó”, reclamó Oscar Raúl Vargas Galicia, padre de Raúl Alexis, quien murió en el colegio a los siete años.

Apenas el 15 por ciento de las escuelas de la ciudad cumplieron con presentar toda la documentación que acreditó sus instalaciones seguras frente a siniestros como un sismo. En febrero del 2023 el gobierno de la CdMx afirmó que los registros en la página “Escuela Segura” sería obligatorio.

En aquel momento, Eduardo Clark, director general de la ADIP, dijo que la SEP ya había iniciado 274 sanciones en contra de escuelas que no habían cargado su documentación a la página de internet; sin embargo, hoy, 2 mil 551 planteles no presentaron su documentación o tienen procesos pendientes en la página en línea.

“Es una página y un programa al que ya no le dieron seguimiento. La última vez que nos recibieron para hablar del tema, fue dos semanas antes de que nos entregaran el memorial, eso fue en febrero del 2023. También fue la última vez que se habló públicamente de la página. Las autoridades han minimizado nuestra tragedia. Queremos que nuestros hijos estén seguros”, insistió Oscar Raúl, padre de otra víctima.

Padres del colegio Rébsamen rinden homenaje a sus hijos e hijas. Foto: Dana Estrada / El Sol de México

Este reclamó se llevó a cabo durante la misa en memoria de los 19 niños y siete adultos que perdieron la vida en el derrumbe del colegio, ubicado en la alcaldía Tlalpan.

Los papás y familiares de los menores Paola Mireya, Raúl Alexis, José Eduardo y de la señora Gloria, montaron un pequeño altar y una ceremonia religiosa oficiada por el padre Sergio, miembro de una capilla cerca del memorial a las 26 víctimas.

“Este día es de temor, de miedo y pánico. Todavía no podemos olvidarlo y menos por los pequeñitos que perdimos. Hace dos años, cuando estábamos en misa tembló e interrumpió nuestro acto de memoria. Muchos estamos pensando que va a temblar. Esta fecha que no se olvida y que nos invita a pensar con nostalgia. Siete años y todavía no nos podemos resignar”, expresó el sacerdote a las cuatro familias presentes en el memorial instalado en 2023 en la Alameda Sur en la alcaldía Coyoacán.

Padres del colegio Rébsamen rinden homenaje a sus hijos e hijas. Foto: Dana Estrada / El Sol de México

Con algunas fotografías, coronas de flores blancas, los padres de tres pequeños y una mujer que trabajó en la escuela, recordaron a sus seres queridos.

“Hoy recuerdo a mi Paola, mi adoración. Hubiera deseado que ese día no hubiera ido a la escuela. Este día no es solo hoy, es de ayer en la noche de pensar y recordar y de volver a vivir todo”, expresó Alejandro Jurado, padre de Paola Mireya, quien murió a los siete años de edad.

Jurado reprochó que a siete años del colapso del colegio donde estudió su hija, existen escuelas en la alcaldía Tlalpan que siguen violando el uso de suelo y no cuentan con los protocolos de protección civil adecuados para sismos o terremotos.

“No ha cambiado nada. La memoria se les va a los gobiernos. Hemos detectado varias escuelas que exceden los pisos de construcción. Esto para nosotros no ha terminado”, lamentó Jurado.