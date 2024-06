ONG rescata registro de niños en situación de calle que la CDMX quería borrar

La organización civil El Caracol, que trabaja a favor de los derechos de las poblaciones en condición de calle en la Ciudad de México, rescató un archivo con el que busca prevenir desapariciones de menores de edad en condición de calle.

En septiembre de 2023 la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social local (Sibiso) publicó a través de la Gaceta Oficial de la ciudad la baja de toda la información relacionada con el programa “Niñas y Niños Fuera de Peligro”, con el que ofrecía a menores de edad educación, alimentación, asistencia médica y psicológica, a través de aulas ubicadas en el Centro de Asistencia e Integración Social “Coruña Jóvenes”.

La Sibiso recogía a los menores y los trasladaba a las aulas de clase, ahí permanecían hasta que sus padres terminaban de trabajar, pues al ser comunidad en situación de calle ellos laboraban en cruceros, en el Metro o comercio informal. El programa se acabó debido a la pandemia por Covid-19.

El Caracol promovió un amparo para evitar que se eliminaran esos datos. Siete meses después, un juez determinó de forma definitiva que la Sibiso no puede borrarlos.

El juez ordenó que toda la información que se recabó a lo largo de tres años debe estar disponible para consulta de El Caracol, en cualquier formato digital o físico. Y debe informar a la organización a lo largo de la próxima semana cuál será el procedimiento para otorgarle el archivo.

Metrópoli En tres años, DIF en CDMX retiró a 83 menores de padres sin hogar

El Caracol explicó que este registro de infancias en situación de calle es el único que existe en toda la ciudad, pues no sólo tiene el nombre de los menores, sino datos detallados como el nombre de sus padres, edades, contextos sociales, sí contaban con un registro como acta de nacimiento o no, a qué se dedicaban sus padres, cuántos hermanos tenía o no, en que sitio de la ciudad habitaban, enfermedades, etc.

“Lo que planteamos en el amparo es que el hecho de que se eliminen estos datos también implicaba una violación a las obligaciones que tiene el Estado en materia de desaparición forzada. El tipo de población que son niñas y niños, que muchas y muchos de ellos no están registrados y que se movilizan, por eso esta base de datos es crucial justo para casos de desaparición”, explicó Ximena Mendoza, abogada de la organización.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Mendoza añadió que el archivo que acaban de rescatar servirá de primera instancia para identificar cuántos niños y niñas había en las calles de la ciudad en ese momento, y saber su estado actual. Identificar si existen desapariciones y buscarlos.

La organización argumenta que el censo de poblaciones en situación de calle que realiza el gobierno de la Ciudad de México es impreciso, pues de las 920 personas enlistadas, dos por ciento son infancias. Sin embargo, El Caracol atiende a 120 niños y niñas, por lo que señalan que los datos no concuerdan.