ONG sugiere usar Tianguis Digital para contratos por Covid-19

El Tianguis Digital, una herramienta para transparentar las compras del gobierno de la Ciudad de México que viene a ser como el Compranet chilango, todavía no opera al 100 por ciento de su capacidad, por ello la organización no gubernamental Ruta Cívica sugirió robustecerla informando sobre las compras relacionadas con la atención a la pandemia por Covid-19, pues hasta ahora no hay datos al respecto.

En entrevista con El Sol de México la directora de Ruta Cívica, Mónica Tapia, quien hasta la fecha ha dado seguimiento a la transparencia en la reconstrucción tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, comentó que no hace falta que el gobierno local desarrolle una nueva plataforma y con ello deje pasar tiempo, sino que puede aprovechar lo ya construido para garantizar la transparencia en las compras vinculadas con la emergencia sanitaria.

“Ya está la plataforma, tal vez lo que podríamos decir es que ya podrían empezar a poner estos contratos de transparencia proactiva en algún módulo especial de Covid-19. Esta pueda ser una solución, ahora sí que qué mejor que inaugurar el Tianguis Digital con estos contratos”, comentó Tapia, quien durante dos años y medio ha pugnado para que la transparencia en la reconstrucción cumpla con los más altos estándares.

El Tianguis Digital fue anunciado por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum el 11 de febrero del año pasado. Se destacó como una plataforma innovadora para transparentar las compras de todo el sector público capitalino. A la fecha consta de cuatro módulos: Oportunidad de negocios; Padrón de proveedores; Contratos marco y Contrataciones abiertas. Estos últimos dos mantienen el aviso de “próximamente”.

El primero sí está habilitado. Dentro de Oportunidades de negocio hay dos submódulos: Discusión de proyectos, que también avisa “próximamente” y otro de Convocatorias, que incluye las convocatorias para las compras públicas. En esta sección se dan datos generales sobre el procedimiento de contratación, pero no se muestran documentos como acta de fallo, datos relevantes del contrato, montos o empresas ganadoras.

Para Ruta Cívica el Tianguis Digital es donde deben transparentarse las compras en un módulo especial de Covid-19. “Se deben usar los canales institucionales ya existentes, que ya están muy preparados. De que se pueden subir ahí los contratos y se pueden transparentar, se puede hacer. Esto le podría traer más tráfico a la plataforma de Tianguis Digital, es darle publicidad a este tipo de buenas prácticas ya existentes”, destacó.

El Sol de México informó que luego de que el 6 de abril la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció de manera pública que se desarrollaría una plataforma para transparentar las contrataciones relacionadas con la pandemia, al momento ésta no ha sido terminada y las solicitudes de información mediante el INFO están en pausa, pues se suspendieron plazos y términos hasta el 8 de mayo.

Otra sugerencia de Ruta Cívica es transparentar los padrones de beneficiarios y las reglas de operación para la entrega de despensas y vales económicos a las personas que tienen síntomas de Covid-19 y cumplen la cuarentena en sus domicilios. Para esto, dijo, tampoco hace falta un nuevo desarrollo, sino que se puede cumplir a través del Sistema de Información para el Bienestar Social, ya existente y operando.