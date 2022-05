Operan 90% de cámaras en parques de Benito Juárez

En la alcaldía Benito Juárez, las cámaras ubicadas en 10 de los 24 parques de la demarcación operan al 90 por ciento, así lo señaló Mario Sánchez Flores, quien está a cargo de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito en la demarcación.

En entrevista con El Sol de México, el también coordinador ejecutivo de gobernabilidad, explicó que el resto de los dispositivos que podrían estar fuera de operación requirieron de algún mantenimiento que va desde actualización de software hasta reparaciones por cables cortados.

Los parques que cuentan con dispositivos son Parque Luis G. Urbina (Parque Hundido), Américas (Naciones Unidas), José Mariano Muciño (Parque Iztaccíhuatl), Pombo, Arboledas (Parque Pilares), Alfonso Esparza Oteo (Parque Nápoles), Rosendo Arnaiz, Franco Villa (Parque de los Venados), Tlacoquemécatl y Acacias.

Este diario publicó recientemente que, en el Parque Hundido, cinco de 10 cámaras estaban en mantenimiento, es decir que la mitad de los dispositivos operaba normalmente. Al respecto, el funcionario señaló que las cámaras ya funcionan al 100 por ciento y, al igual que en otros espacios públicos de la alcaldía, la seguridad se mantiene bajo una intervención tripartita: con cámaras, presencia de mujeres de la agrupación “Dianas” y elementos de la policía de proximidad.

El sistema de seguridad se reforzó en esta etapa de la contingencia sanitaria, por la afluencia de personas a los parques. La intención es incentivar el uso de los espacios públicos.

Señaló que las “Dianas” son mujeres que forman parte del programa de seguridad “Blindar BJ”. Ellas se encargan de vigilar el uso adecuado de espacios públicos en materia de cultura cívica y realizan reportes de servicios urbanos, si detectan algún desperfecto que requiera atención.

“Por ejemplo, cuando un animalito está en el área de juegos y no está con su respectiva correa, ‘Las Dianas’ exhortan a la ciudadanía para que, de entrada, le pongan su correa al animalito de compañía y también indicarles que no pueden estar dentro de la instalación de los juegos. Revisan que no existan faltas cívicas y en caso de que hubiera algún problema relacionado con una conducta tipificada como delito, ellas están en contacto directo con nuestros C2 Blindar (centro de control de cámaras)”, expuso.

Respecto a las cámaras, comentó que se colocan de manera estratégica en zonas donde podría haber riesgos o donde hay mayor afluencia de visitantes, están monitoreadas las 24 horas por el C2. Además, todos los días, policía de proximidad realiza rondines en los espacios públicos.