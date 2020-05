Organizan serenatas virtuales para salvar a los mariachis

Para que los mariachis no se callen, la organización Espacio Progresista, que fundó Aurelien Guilabert, convocó a la sociedad, el gobierno y la Iniciativa Privada a una cruzada para salvar a esos músicos, que con sus interpretaciones acompañan en la tristeza y la alegría.

Y es que nunca como antes adquieren vigencia los versos de la canción Canta canta, de José Alfredo Jiménez: Acuérdate que siempre te adore/ no dejes que me pierda en mi pobreza/ ya todo lo que tuve se me fue/ si tú también te vas me lleva la tristeza.

El fundador de esa organización, que promueve la campaña Salvemos al Mariachi, aseguró que sus integrantes pertenecen a un sector muy vulnerable, que vive al día, sin salario ni prestaciones sociales y en situaciones de crisis, como la actual, están desamparados, porque nadie los reconoce, a pesar de que la Unesco los considera como Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad.

Ante esta situación, este colectivo que es abierto, convocó a que las personas hagan su aportación en la plataforma Donadora, a fin de apoyarlos, “porque todos esos recursos se van a ir en apoyos económicos para esas personas, que hoy no tienen nada”, expuso el entrevistado.

Por lo pronto, el gobierno de la Ciudad de México contrato a 14 grupos de mariachis y de música tradicional de la Plaza Garibaldi para grabar unos videos en el Teatro de la Ciudad, los cuales se transmitirán el Día de las Madres.

Además, con el apoyo del Grupo México, la Secretaria de Turismo local repartió 289 despensa para las personas afiliadas al programa Salvemos al Mariachi y todos ellos son intérpretes de música ranchera.

A futuro planteó la posibilidad de que haya contrataciones digitales de grupos, para que la gente sepa quiénes ofrecen sus servicios. De momento no han recibido el apoyo del gobierno capitalino.