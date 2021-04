Otra secuela del Covid: familias han gastado hasta 90 mil pesos en tratamientos

La familia Gómez Cabrera ha gastado cerca de 90 mil pesos en tanques de oxígeno para la recuperación de su mamá, quien enfermó de Covid-19, sin contar con las terapias y medicinas que aún tiene que tomar.

La madre de ocho hijos se contagió hace casi cinco meses, pero aún recibe oxígeno pues como secuela quedó con fibrosis pulmonar. Su hija, Angélica, mencionó que por lo menos han destinado 90 mil pesos sólo en tanques de oxígeno.

La adulta mayor todavía no se recupera, pero se espera que lo haga con sus terapias, pues le han recetado inflar globos, caminar los pasos que pueda y soplar un popote.

Alejandro Badillo es quien surte de oxígeno medicinal a esta adulta mayor. Llegó muy temprano el jueves pasado a la colonia Citlalli, en Iztapalapa, para entregar el pedido que le hizo la familia.

A causa de la emergencia sanitaria, este conductor se vio forzado desde hace un año a cambiar el oficio de mesero para tomar el volante de la unidad repartidora de tanques de oxígeno medicinal en la Ciudad de México. Obtenía recursos para vivir mediante el servicio de alimentos y bebidas, pero a finales de marzo el gobierno federal decretó el confinamiento y provocó el cierre de actividades económicas como el de los restaurantes y para todos los meseros no había espacio.

Su amigo se dedica a entregar gases industriales y cuando llegó la pandemia también le empezaron a pedir el gas medicinal, entonces, con ese incremento de trabajo le ofreció a Alejandro trabajar con él y aceptó.

Recordó que desde los tres meses de que empezaron a conocerse más casos positivos de coronavirus, también se incrementaron las solicitudes de tanques de oxígeno.

“A los meses llegó un momento en el que ya no había abasto de oxígeno, no había tanques y no había oxígeno en la planta”, recordó.

COMPROMISO CON LAS FAMILIAS

Badillo, quien trabaja para Gases Industriales y Medicinales, notó que hace dos meses la solicitud de tanques bajó, de estar entregando 15 diarios: “Actualmente entrego entre tres o cuatro tanques por día, dependiendo de los clientes. Antes, por ejemplo a ellos (la familia Gómez Cabrera) les estaba entregando dos tanques (950 pesos cada uno) diariamente y ahorita uno cada tercer día porque ya redujeron el flujo para el paciente”.

Badillo se vio en la necesidad de apartar el oxígeno a los clientes, pues a veces había llamadas donde le ofrecían el doble o triple de lo que estaba cobrando “yo no podía dejar de surtirles a ellos así me pagaran el triple, ya había un compromiso con ellos”, expuso.

Por ahora sigue entregando el servicio en las zonas de Valle de Chalco, Santa Fe, Azcapotzalco, Pedregal, Xochimilco, Naucalpan, Iztapalapa y Nezahualcóyotl.

“Antes tenía el compromiso con 15 familias de no fallarles, de llevarles su tanque, siempre les pedía que me estuvieran monitoreando del cómo iba el nivel de oxígeno para que yo no llegara tarde, porque no podía tardarme en entregar el pedido, de eso depende la vida de una persona. No puedo imaginar que alguien muera sólo porque no le llegó a tiempo su oxígeno, tengo que estar allá, la logística era fuerte, teníamos que andar delimitando las zonas”, platicó.

Según Angélica Gómez, en la alcaldía Iztapalapa aunque los contagios bajaron apatir de febrero éstos no cesan, porque “la gente anda en la calle como si nada, sobre todo aquellos que no han tenido contagios en sus familias”.