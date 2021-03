Padres de niños con cáncer cierran vialidades de CDMX

Como parte de una jornada de protesta por falta de medicamentos, padres de niños con cáncer de diversos hospitales del país agrupados en el Movimiento Nacional por la Salud, cerraron vialidades de la Ciudad de México, por lo que elementos viales realizaron cortes a la circulación para evitar el embotellamiento.

El grupo de inconformes denunciaron que en el hospital Federico Gómez el resonar nuclear magnético, utilizado para vigilar los tumores de los menores, no funciona y el director del nosocomio se niega a recibirlos.

Los inconformes bloquearon el Eje 3 Sur, al cruce con avenida Cuauhtémoc, justo frente al Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Con pancartas pidieron audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, indicando que desde el mes de noviembre el resonar nuclear no funciona. “Hay dinero para aeropuertos, refinerías, pero no para comprar un nuevo resonador. Además el director del hospital no nos quiere recibir” señalaron.

Ante la negativa del gobierno federal, los padres de los menores advirtieron de más movilizaciones y bloqueos en la capital mexicana para evitar que sus hijos sean tratados como estadística.

Los bloqueos, dijeron, se pueden replicar en diferentes estados de la República, ya que aseguran son cientos los menores que no están recibiendo el tratamiento adecuado.