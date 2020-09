PAN-CDMX también reconfigura sus alianzas para 2021

Andrés Atayde, presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, asumió que aunque harán alianzas para las elecciones del próximo año, ya no serán bajo las mismas condiciones que en 2018 pues para 2021 la situación será distinta y más porque el PRD ya no es gobierno.

“Hoy nos entendemos como la segunda fuerza política, no solamente en la capital también en el país, es por eso que las circunstancias del diálogo y de la propia negociación política son distintas”, dijo.

CDMX Aprueban convocatoria para elecciones 2021 en CDMX

Adelantó que mantienen diálogo permanente con distintas fuerzas de oposición y valoran en qué distritos y alcaldías podrán ir juntos, y en cuáles por conveniencia de las fuerzas irán de forma separada pues "no por querer resolver estos temas rápido, podemos darnos el lujo de descuidar el elegir los mejores perfiles"

¿Les gustaría ir solos o en conjunto por la alcaldía Miguel Hidalgo?

Es algo que todavía estamos valorando, tenemos que hacer un análisis muy detallado, lo estamos haciendo, pero también estamos esperando a que ojalá pueda pasar todo esto que estamos viviendo para poder hacer mediciones, no solamente del punto de vista de las dirigencias o de los partidos sino más bien escuchando a las y los vecinos, no solamente de Miguel Hidalgo sino de toda la ciudad.

¿Benito Juárez está a negociación?

Las condiciones que se presentan para 2021 son totalmente distintas a las que se presentaron en 2018 en donde el PAN justamente se presentó la coalición el Frente por México con el PRD y Movimiento Ciudadano, en aquel entonces se le reconocía al Partido de la Revolución Democrática que no solamente eran gobierno, sino también gobierno de la ciudad y al frente de muchas de las jefatura delegacionales. Hoy por hoy Acción Nacional en la Ciudad de México se entiende porque así lo demuestran todos los estudios,hoy nos entendemos como la segunda fuerza política, no solamente en la capital mexicana sino también el país, y es por eso que las circunstancias del diálogo y de la propia negociación política son distintas.

¿Contemplan candidato único?

Tener procesos ordinarios facilita a las y los aspirantes a justamente en este periodo de precampaña no solamente quizá darse a conocer entre la militancia de su partido sino también quizá en tener un alcance mayor, el costo de no tener procesos de precampaña estos días previos para ir acelerando la máquina creo que es algo que tenemos que valorar, estamos a muy buen tiempo y por supuesto lo más importante es no entender el proceso electoral del 2021 como simple y sencillamente un reparto de candidaturas, no, lo que está en juego es la búsqueda de un equilibrio del poder público que hoy no tenemos.

¿La clase media y alta saldrá a votar más que nunca el próximo año?

No estamos apostando a que por los malos gobiernos de Morena por si misma la gente salga a votar porque sería suponer que el resultado electoral pudiera favorecernos sin hacer algo llamativo, algo responsable, más bien queremos justamente poder hacerle ver a los vecinos que su participación en el proceso electoral del próximo año más que nunca será clave para definir el rumbo de la ciudad.

Por supuesto vemos que la clase media es la más perjudicada bajo este modelo de este gobierno y a eso justamente apelaremos a promover una existencia y fortalecimiento de la clase media que pueda seguir confiando en su propiedad privada.