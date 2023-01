PAN no impondrá al candidato de Va por México en la CDMX para 2024: Andrés Atayde

El PAN en la Ciudad de México no definirá al candidato de la alianza que tienen con el PRI y PRD para aspirar a la Jefatura de Gobierno en 2024, pero sí coordinará el proceso para elegir el perfil que compita frente a Morena, confirmó el presidente de Acción Nacional en la capital, Andrés Atayde.

Dentro de la Alianza va por la Ciudad de México hay dos aspirantes con cargos vigentes que han mostrado abiertamente su intención de ser el candidato a jefe de Gobierno: el panista Santiago Taboada, actual alcalde de Benito Juárez, y el priista Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa.

El roce entre esta alianza local comenzó el 12 de enero cuando los presidentes nacionales del PAN, PRI y PRD –partidos que conforman la Alianza va por México– informaron que Acción Nacional definiría a los candidatos para la elección presidencial y de la Jefatura de Gobierno en 2024. Ese anuncio hizo que Rubalcava amagara con dejar la alianza para buscar “dónde sí hay espacio”.

Rubalcava fue invitado por el diputado local de Morena, Janecarlo Lozano, y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jesús Sesma, a integrarse a sus grupos políticos, lo que dejó ver una posible fractura en la alianza.

En entrevista con El Sol de México el presidente local del PAN, Andrés Atayde, aseguró que la Alianza va por la Ciudad de México está estable y hay comunicación entre los tres partidos políticos. Señaló que su partido no definirá al candidato, sino que coordinará el proceso de elección.

“El estado que guarda la Alianza va por la Ciudad de México es estable y hay frecuente diálogo, comunicación y confianza entre los tres partidos ante el anuncio de las dirigencias nacionales. El PAN va a conducir el proceso, pero no significa que no será construido de manera plural y transparente; no sólo es tener en cuenta cuadros del PAN.

“Me encantaría que fuera panista, pues los últimos resultados electorales muestran que la principal fuerza de oposición es el PAN, pero estamos conscientes que para competir con Morena tenemos que incluir a todos, y por eso es una enorme responsabilidad”, indicó Andrés Atayde.

Aseguró que los proyectos de gobierno de los alcaldes Adrián Rubalcava y Santiago Taboada “han demostrado ser los mejores”, pero los valorarán entre las tres fuerzas políticas para definir al candidato de la alianza.

Israel Betanzos, presidente del PRI en la Ciudad de México, coincidió con el líder del PAN en que aún no está definido el candidato y propuso que la selección sea por medio de una encuesta.

“Sin duda un mecanismo debería de ser las encuestas; puede ser una elección de militantes o ciudadanos que voten (…) Es una idea que traigo, el de las encuestas siempre ha estado en la mesa, pero evaluaremos cuál es el mejor mecanismo para que dé garantías y un piso parejo”, indicó el líder local del PRI. Aseguró que hasta el momento Adrián

Rubalcava “se mantiene en el PRI”, luego de los dichos del alcalde sobre su posible salida de la alianza y señaló que no hay fractura en la coalición. “Hemos platicado en lo local Andrés Atayde y Nora Arias, desde antes de este anuncio (de la dirigencia nacional), y hemos platicado que el mejor perfil deberá de ser el mejor puntero; en el PRI está Adrián Rubalcava”, mencionó Israel Betanzos.

Nora Arias, líder del PRD en la capital, es la única que reconoció que el anuncio de los presidentes nacionales generó incomodidad entre la militancia y no ayudó en la alianza. Afirmó que el candidato será definido a nivel local y no nacional.

“Ellos dan un anuncio precipitado, por eso todo mundo ha estado reaccionando y ha habido estas respuestas, que en lugar de ayudar, no solo en la militancia, están incómodos con esto. Lo que estamos diciendo es que la Alianza va por la CDMX la definiremos en la ciudad.

“Para el 2024 en la Ciudad de México el PRD elige de manera estatal, son los consejeros y la militancia quienes elegirán al candidato o candidata, sea militante o simpatizante de cualquier partido, si es que vamos en alianza”, indicó la líder del PRD.

Los líderes de la “Alianza va por la Ciudad de México” aseguraron que aún no analizan la posible distribución de espacios de representación proporcional en 2024, pero adelantaron que será un tema a discutir este año.

“Estamos en pláticas, es como lo que hicimos en el 2021, es una alianza, un acuerdo, no es un mayoriteo. Cuando es un acuerdo es cómo vamos los tres o los cuatro, que nos convenga a todos”, precisó Nora Arias.









