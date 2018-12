Pese a ‘peros’ del PAN, pasa Paquete Económico 2019

Tras más de cuatro horas de discusión, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó pasada la medianoche el Paquete Económico 2019, que incluye el Código Fiscal, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.



Con el argumento de que había fallas tanto en el Código Fiscal, como en la Ley de Ingresos y los egresos, los panistas interpusieron 29 reservas a diversos artículos de los dictámenes y para proponer adición de artículos transitorios, mismas que fuerzan rechazadas sistemáticamente por la fracción parlamentaria de Morena e incluso por el PRD y el PRI.

Los tres dictámenes fueron aprobados por mayoría: el Código Fiscal obtuvo con 57 votos a favor, la Ley de Ingresos logró 49 votos a favor y la de Egresos obtuvo 59 votos a favor.

Con esto se aprobó un monto de ingresos por 234 mil 16 millones 325 mil 575 pesos, de los cuales ingresos propios son 114 mil 607 millones 648 mil 032 pesos, que es el 48.7% y de ingresos federales se calculan 119 mil 408 millones 677 mil 543 pesos, que es el 51.3%.

Entre los cambios realizados al Código Fiscal destaca el octavo transitorio, el cual deja abierta la posibilidad de que cualquier inmueble, sin importar colonia o alcaldía, puede acceder a la condonación total del pago del predial en caso de que sea una vivienda afectada por grietas o hundimientos provocados por la sobre extracción de agua del acuífero y cuenten con un dictamen técnico de Protección Civil.

Asimismo se ratificó la propuesta de modificar el Valor Unitario del Suelo de 541 colonias para que se ajuste a la baja el valor catastral de 30 mil cuentas y con ello disminuya su pago del impuesto predial ya que, explicó la presidenta de la Comisión de Hacienda, Valentina Batres, en años anteriores se les incrementó de manera injustificada el pago de dicha contribución.



El Código Fiscal no plantea nuevos impuestos ni aumentos de los mismos, únicamente con base en la actualización de la inflación a un valor de 5.2%. De esta manera pagos como el de parquímetros, por ejemplo, pasarán de 2.34 pesos por cada 15 minutos de estacionamiento a 2.46 pesos.

Sobre parquímetros Batres precisó que se espera un ingreso de 106 millones de pesos en las colonias Juárez y Cuauhtémoc, y de 120 millones de pesos en siete colonias de Ecoparq, entre ellas Polanco, Condesa y Roma, que son los principales polígonos de uso de estacionamiento.

Si bien ya no se pondrán arañas a los autos con placas de la Ciudad de México que excedan el tiempo pagado de estacionamiento, sí se les aplicará la multa, que pasará de 236.80 a 249.10 pesos. En tanto a los autos emplacados en el Estado de México sí se les colocará el candado inmovilizador. La licencia para conducir tipo A pasará de 796 a 837.50 pesos.

Al razonar su voto sobre el Presupuesto de Egresos, el coordinador de los diputados del PAN, Mauricio Tabe, reconoció que en el nuevo gobierno de la Ciudad de México hubo un cambio radical en políticas con respecto a movilidad, agua y seguridad.

Fue por ello que, dijo el líder albiazul, dan el voto de confianza “para que la jefa de Gobierno haga bien su trabajo” y agregó: “desde le oposición no tiene regateo (…) esperamos que haga bien su trabajo y por eso no le estamos dando pretextos. No nos puede fallar”.





Nombramientos

El Congreso acordó los nombramientos de las diferentes unidades administrativas como la de Comunicación Social, que quedó en Ignacio Rodríguez Reyna; la del Instituto de Investigaciones Legislativas, Alberto Vanegas Arenas; en la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas quedó Joaquín Mario Zepeda Martínez; la Unidad de Transparencia, Judith Vázquez y en el Centro de Estudios Legislativos Para la Igualdad de Género, Martha Juárez.