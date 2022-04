PAN y Morena acusan trampa en consulta de revocación en la capital

En la guerra política por denostar al adversario, el Partido Acción Nacional destacó que los capitalinos dieron la espalda a Morena ante la poca participación de votantes en la consulta de revocación de mandato. Sin embargo, el Movimiento de Regeneración Nacional en respuesta acusó al blanquiazul de fraguar un plan para evitar que los ciudadanos emitieran su opinión en las urnas; un ejemplo de ello fue que a vecinos los llevaron en camiones a la Feria del Mole en Atocpan.

En un comunicado el líder panista en la capital del país Andrés Atayde Rubiolo señaló: “La baja participación en la jornada de hoy (ayer domingo) demuestra una vez más el rechazo de las y los capitalinos a los gobiernos de Morena; porque no es casualidad que no acudieran a las urnas, simplemente no se dejaron engañar, ni cayeron en sus trampas a pesar del dispendio de recursos y la sistemática violación de la veda electoral por parte de servidores públicos para promocionar este ejercicio”.

Al destacar que tras tres años de gobierno morenista, es la segunda ocasión que las y los ciudadanos le dan la espalda a Morena, Atayde aseguró que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, sale de este proceso derrotada, pues su desesperación fue vergonzosa y ensució la jornada.

“Una vez más la Doctora Sheinbaum sale derrotada en la Ciudad, ya en la elección intermedia del 2021 las y los capitalinos le castigaron su mala gestión y no entendió. De nada le sirvió violar la ley y promocionar una consulta a modo, por eso este domingo le dieron la espalda a la mal llamada Cuarta Transformación y a la Revocación de Mandato. Morena se notó desesperado y ensuciaron el proceso”, sostuvo.

Finalmente, puntualizó que Acción Nacional en la Ciudad de México preparará toda la evidencia de las ilegalidades durante el proceso, para presentarlas a las autoridades correspondientes.

El 13 de marzo y el 8 de abril pasados legisladores federales denunciaron a Claudia Sheinbaum ante el Instituto Nacional Electoral por violar la veda y promover la revocación de mandato. Además, a través del hashtag #RevocaLaTrampa promovió que capitalinos denunciaran presuntas irregularidades cometidas por seguidores de Morena durante la jornada electoral de ayer.

MORENA RESPONDE

El presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal de Morena en la Ciudad de México, Tomás Pliego Calvo, denunció irregularidades de funcionarios en Miguel Hidalgo y trampas de Acción Nacional para evitar la participación ciudadana.

Expuso que existen videos, en donde el alcalde en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, así como el director de Participación Ciudadana, Jorge del Real ingresan a las casillas y platican con los funcionarios. “Estos funcionarios, incluido el alcalde, tienen que explicar qué estaban haciendo al interior de las casillas”, demandó.

También expuso que ciudadanos de la alcaldía Álvaro Obregón fueron trasladados a la Feria del Mole en San Pedro Actopan, Tláhuac, en decenas de camiones, a fin de evitar que participaran en el ejercicio democrático.





Con información de Genoveva Ortiz / La Prensa