PAN y Morena pelean votos en Xochimilco

El presidente del PAN en la Ciudad de México, Andrés Atayde, adelantó que podrían impugnar la elección de la alcaldía Xochimilco debido a irregularidades en el conteo de votos. Dicha demarcación sería la número 10 para la oposición, integrada por PAN-PRI-PRD, dejándole únicamente seis a la alianza Morena-PT.

“Hay muertes anunciadas el domingo pasado, se acabó la etapa en que los jefes de Gobierno tenían mayoría en las alcaldías; por primera vez una Jefatura de Gobierno tendrá que sentarse con una mayoría de alcaldes de oposición. Además, se murió la etapa en que el Congreso de la CdMx era oficialía de partes del Gobierno de la Ciudad; hoy quedó 50-50 (el número de legisladores)”, precisó el líder capitalino de Acción Nacional en entrevista con El Sol de México.

Aseguró que actualmente tienen aseguradas nueve de 16 alcaldías, pues pelean la décima que es Xochimilco, en donde el candidato de la alianza Va por la CdMx y el de Morena-PT tienen una diferencia de menos de un punto porcentual; sin embargo, Atayde asegura que hay irregularidades en el conteo, el cual beneficia únicamente al candidato morenista, José Carlos Acosta Ruiz.

“(Con el recuento) queremos generar certeza a los vecinos de Xochimilco, si en el recuento resulta vencedor José Carlos Acosta seremos los primeros en reconocerlo, pero si el vencedor resulta ser Gabriel del Monte, candidato de la alianza propuesto por el PAN, exigiremos que reconozca el triunfo de la oposición”, dijo.

Entre este jueves y viernes la junta distrital 25 de Xochimilco iniciará el conteo de votos, en donde puede existir una variación con respecto a lo reportado en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 2021.

“Con base en esto analizaremos presentar la impugnación para otorgar certeza al proceso electoral vivido en la demarcación”, sostuvo Atayde.

Sobre los dichos de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, de que la pérdida de alcaldías en la ciudad fue por una campaña de desprestigio, el presidente local del PAN señaló que menosprecia la inteligencia del electorado, lo cual es inaceptable.

“El electorado ya está consciente que puede premiar y castigar a los buenos malos y gobiernos, nos pasó en el 2018 y le está pasando ahora a Morena, la única manera de que la alianza va a poder aspirar en 2024 es gobernando bien las alcaldías que ganamos”, precisó.

INESPERADO

En tanto, José Carlos Acosta Ruiz aseguró que no esperaban resultados tan cerrados, lo cual, aseguró, fue por la compra de votos y por una campaña de desprestigio, razón que también refirió la jefa de Gobierno capitalino.

“No esperábamos estos resultados tan cerrados, pero estamos claros de que esto no es que la ciudadanía nos esté dando una alerta, sino es parte de una compra de voto. En este caso el PAN-PRD-PRI (…) en Xochimilco no tienen esa aceptación social”, indicó.

Acosta Ruiz aseguró que entre hoy y mañana él será quien reciba la constancia de mayoría y no la coalición Va por CdMx, y subrayó que no es momento de pensar en impugnaciones ni recuento de votos, porque legalmente no está demostrado y ninguna autoridad electoral lo ha determinado así.