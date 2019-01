Paneles de velocidad van en su primera etapa, defiende Sheinbaum proyecto

Los paneles de velocidad no solo deben estar en las vialidades con mayor peligro pues otros puntos de la ciudad se podrían también convertir en una zona crítica además, si no se recopila la información que lanzan, no servirá para la transformación de la cultura general sobre la calle entre los conductores, coinciden especialistas en movilidad segura.

Después que El Sol de México recorrió cuatros puntos para observar el proceso de la instalación de los paneles medidores, solo uno de ellos estaba acompañado de la señalética sobre el límite de velocidad, el resto no. Además se constató que en el cruce de la calle Gabino Barrera y Francisco Pimentel, colonia San Rafael, no estaba instalado este panel que sí fue reportado por la Secretaría de Movilidad en su sitio web.

Ante esto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, comentó que la razón de estas inconsistencias se debe a que el programa va en la primera etapa y defendió las fallas.

“No está completo, por eso todavía no se dice que ya está listo, están haciendo todas las ubicaciones de estos radares y tienen que llevar un anunció de cuál es la velocidad máxima y una orientación al conductor, todavía no acaba”, aseguró.

Según lo informado, se adquirieron 129 equipos con un costo unitario de 130 mil pesos más IVA. El total fue de 19 millones 453 mil 200 pesos desembolsados desde la Secretaría de Seguridad.

Areli Carreón, fundadora de Bicitekas A. C., mencionó que la instalación de estos paneles se debe complementar con otras medidas pues por sí misma no ayudará. Indicó que el solo poner un monitor que muestre el exceso no va a lograr crear conciencia entre los conductores.

Foto: Daniel Hidalgo

“Tendría que haber una manera de medir esta información que pueda estar capturando y poder decir a ver de 100% de autos que pasó por aquí el 50% iba arriba de la norma, esos datos te ayudan a decir aquí la gente está muy mal”, dijo.

Roberto Remes, director de Ciudad Humana México, explicó que la perspectiva de la administración de Sheinbaum es instalar los radares en los lugares más peligrosos pero para cambiar la conducta vial en la ciudad no debería ser solamente así pues a pesar de la medida, después existiría otro punto con problemas.