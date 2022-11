Para agilizar trámites, CDMX firma convenio tecnológico con Tlaxcala

Este sábado la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó un convenio de Intercambio de buenas prácticas con la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, con el fin de intercambiar las herramientas con las que la capital ha podido digitalizar los trámites de gobierno.

“Cuando llegamos a la Ciudad había más de 2 mil trámites, cada trámite tenía en promedio 14 requisitos y había 7 trámites digitalizados, hoy vamos a cerrar el año con 750 trámites y con un promedio de 7 requisitos por trámite, la mitad; y más de 80 digitalizados de principio a fin”, comentó José Antonio Peña Merino, director de la Agencia Digital de Innovación Pública de la CDMX.

Asimismo, Peña Merino resaltó que gracias a que se crea un código abierto realizado por egresados de universidades de la Ciudad y del país es que se puede tener la facilidad de firmar este tipo de convenios con los estados de la República.

“Todos estos desarrollos están hechos no por contratos, no por empresas privadas, no por pagos multianuales, todo está hecho con talento, son 40 desarrolladores, todos egresados de universidades de la Ciudad y del país. Han hecho más de 280 productos que hubieran costado más de 2,500 millones de pesos; entonces en lugar de pagar eso creamos capacidades internas y creamos un código abierto que es lo que nos permite ponerlos a disposición de gobiernos hermanos como hoy en Tlaxcala”, apuntó.

En su participación, la Jefa de Gobierno mencionó que al firmar este convenio no sólo pretende intercambiar sus herramientas con este estado; sino que también está abierta a conocer los programas que se han realizado en la entidad.

“Este convenio se llama convenio marco o macro porque no solo es de un lado a otro sino uno de coordinación; en este año el Gobierno en el que está al frente Lorena ha desarrollado diferentes actividades que también nos interesa conocer, desde todo su programa de salud, que desde hace meses quedamos de venir a visitar, hasta el proyecto de turismo que se ha desarrollado aquí y que para nosotros es fundamental”, dijo.

También explicó que todos estos desarrollos están al servicio de los estados del país pues son realizados con recursos públicos.

“Estos programas se han hecho con recursos públicos, se produce con los impuestos y mal haríamos en dejarlos solamente en la Ciudad; lo que hemos hecho en estos cuatro años lo ponemos al servicio de los habitantes de la capital, pero también de todo el país”, refirió.

Por su parte Lorena Cuéllar expresó que esta firma es histórica para Tlaxcala y que con esto se busca facilitar los trámites a los habitantes, pero también acabar con la corrupción de las dependencias.

“Hoy estamos dando un paso importante, para este gobierno poder compartir experiencias es enriquecedor, el tema digital independientemente de que hace más fácil la vida para todos, acaba con la corrupción de todas las dependencias”, finalizó.