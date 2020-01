Paristas de prepas 7 y 9 mantienen diálogo con Rectoría

Estudiantes de las escuelas preparatorias 7 y 9 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que se encuentran en paro para demandar la destitución de maestros acosadores, informaron que esta semana se mantienen las pláticas con funcionarios de sus planteles y de la Rectoría de la máxima casa de estudios.

Los alumnos, que pidieron el anonimato, advirtieron que no entregarán los edificios si los acuerdos que se den en las mesas de diálogo no les favorecen.

Los añimnos inconformes piden la destitución de maestros acosadores de alumnas y tienen un registro de al menos 20 en la prepa 7, y Ciudad Universitaria tendrá que garantizarle a los paristas que no habrá represalias y de no haber estas garantías no levantarán el paro, expusieron.

A partir de este miércoles habrá una asamblea de la comunidad estudiantil de la prepa 7 para conocer si entregan o no el edificio, y el próximo viernes los estudiantes de la 9 sostendrá otra reunión con la dirección general para conocer los avances del pliego petitorio.

En la prepa 7 ya hicieron votaciones por medio de las redes sociales y hubo tres mil 510 votos, de los cuales dos mil 144 está a favor de que continúe el paro hasta que no les den garantía de que los maestros acusados de acoso sexual serán destituidos, y mil 274 en contra del paro. Además 92 votos resultaron nulos, informó un grupo de estudiantes que tiene tomado el plantel.

La Rectoría anunció el domingo pasado que mantiene el diálogo con los jóvenes paristas, así como con un grupo de maestras de la Facultad de Folosoría y Letras, las cuales solicitan que se homologuen los castigos en todos los planteles de la UNAM hacia los profesores que se les demuestre acoso sexual.