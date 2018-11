Paristas rompen candado de seguridad y toman la Prepa 2, hay un maestro herido

Después de varios intentos de romper una cadena en la puerta del estacionamiento de la Preparatoria 2 de la UNAM, jóvenes ajenos al plantel entraron. "Son de prepa 5 y del CCH Azcapotzalco", dicen padres de familia. Adentro continúan autoridades del plantel.

Llegó una ambulancia para atender a un profesor de pintura y dibujo que fue agredido en el primer intento de ingreso de los paristas mientras él era parte de la valla humana que bloqueaba la entrada a externos a la escuela, tras la valoración, solo fueron golpes nada de gravedad

Durante la tarde, alumnos del CCH Azcapotzalco bloquearon la avenida Aquiles Serdán por cerca de una hora, en apoyo, dijeron, de sus compañeros de la Prepa 2.

Padres de familia y trabajadores de la AAPAUNAM de la Sección 10 solicitan de manera inmediata el restablecimiento de actividades académicas en la Preparatoria 2 Erasmo Castellanos de la UNAM.

"Solicitamos que se regrese a la legalidad universitaria y se respeten los órganos colegiados para llegar a una solución mediante el diálogo", firman el Comité Ejecutivo de la Sección 10 del AAPAUNAM.

En entrevista para El Sol de México, el profesor Ernesto Olivares Andrade, presidente de la Sección 10 del Asociación Autónoma del Personal de la UNAM, dijo que el paro de 48 horas lo decidió un pequeño grupo de estudiantes de la Preparatoria 2, que no representan a la mayoría, no "se sabe de manera clara los puntos en su pliego petitorio. El órgano consultivo, que es el Consejo Interno, no fue tomado en cuenta para cerrar el plantel".

Lo anterior luego de que estudiantes organizados en torno a la nombrada Comunidad Estudiantil Organizada decidieron ayer lunes un paro de 48 horas del plantel hasta que se cumplan sus demandas: la renuncia de la directora, Isabel Jiménez Núñez, quien, según trabajadores administrativos, ha permanecido desde la mañana en el recinto. También piden una valla deportiva, transporte gratuito para los estudiantes, "asuntos que resultan absurdos", dijo un universitario en asamblea que comenzó este martes a las 14 horas luego que cerraron el plantel los de la Comunidad Estudiantil Organizada, quienes señalaron que solicitaron al rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, la destitución de Jiménez Núñez.

Los paristas, quienes de las 7 de la mañana, solicitan diálogo con la directora del plantel, señalan que cuestionan su "manera de administrar la escuela, y falta de seguridad, acoso y hostigamiento académico y sexual, que sufrimos diario dentro y fuera del plantel, así como la falta de democracia para elegir a representantes que sí velen por los intereses de los estudiantes".

A las siete de la mañana permanece una valla humana de administrativos custodiando la puerta del estacionamiento hasta este momento, mientras se lleva a cabo una asamblea, donde se decide la elección de comisiones de autoridades, estudiantes, padres de familia y docentes, para llegar a un acuerdo.

"Si la directora Isabel Jiménez Núñez ya aceptó ayer el paro, hoy por qué se echa para atrás y no lo quiere", dijo una alumna. Por su parte, madres de familia solicitan que se restablezcan las clases para que sus hijos no pierdan el semestre y ser incluidos en una comisión también.

Luego de que estudiantes ajenos a la Preparatoria 2 rompieron a empujones la valla humana de personal académico y administrativo en el estacionamiento de la Preparatoria 2, sellaron la puerta con candado por dentro, y ante la posibilidad de que llegaran más jóvenes e ingresaran a las instalaciones a reunirse con los paristas que permanecerán hasta que se cumplan 48 horas de paro, Carlos Pineda, secretario de Asuntos Escolares, pidió la custodia de elementos de la Policía Auxiliar del Gobierno de la Ciudad de México. Los policías en patrullas permanecen afuera de la escuela de bachillerato.









