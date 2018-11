Mantienen paro activo en Prepa 2

Aunque este jueves por la mañana había salones con alumnos, no hubo profesores que impartieran clases en la Preparatoria 2 Erasmo Castellanos de la UNAM, pese a que los paristas de la Comunidad Estudiantil Organizada entregaron las instalaciones a las 6:00 horas y anunciaran que iniciarían un paro activo indefinido hasta que la directora del plantel, Isabel Jiménez Téllez, presentara su renuncia de manera formal y la Dirección General de las Escuelas Preparatorias lo notifique públicamente.

En un recorrido se podía observar salones semivacíos y ningún profesor ni autoridades responsables del plantel. No se abrió en todo el día la puerta principal, solo el estacionamiento.

En su página oficial en Facebook de la Prepa 2, la directora Jiménez Téllez subió la madrugada del jueves comunicado informando que “no existe un acuerdo que garantice las condiciones para el desarrollo de las actividades académicas y las condiciones de seguridad adecuadas para todos los miembros de la comunidad”.

En grupos de WhatsApp de padres de familia del plantel hicieron llegar dos audios anónimos -en poder de El Sol de México- disuadiendo a los profesores, padres de familia y alumnos de no presentarse al plantel porque según afirman "los paristas pertenecen al CGH (Consejo General de Huelga)”.

“Es un claro acto de provocación para acusarnos de que somos violentos, que somos del CGH y que traemos armas. Ya entregamos la escuela y nos quieren acusar de destrozos y de que estamos impidiendo que no haya clases. Están abiertos los salones y no hay maestros”, declaró una alumna a este medio. Padres de familia y estudiantes informaron que hay “un grupo de choque” por parte de la directora que azuza e intimida a los jóvenes para que no se reinicien las clases.

Por la tarde de este jueves, la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria difundió un comunicado exhortando a los jóvenes a entregar las instalaciones y reanudar las clases, sin embargo, no informó sobre las negociaciones de la actual directora; Isabel Jiménez Téllez, y los paristas. Señaló que los paristas son un grupo minoritario, “apoyado por personas ajenas al plantel”, que con “métodos violentos obligaron al personal de la preparatoria a salir de las instalaciones, cerca de la medianoche del martes”.

Resaltó su “indignación ante estas arbitrariedades pues se afecta el desempeño académico de miles de universitarios y se altera el clima de respeto y convivencia entre los universitarios. La UNAM emplazó “a reintegrar las instalaciones a las autoridades de la Escuela Nacional Preparatoria, a fin de reanudar la normalidad de la vida académica y dentro del marco de la legislación universitaria. Esta casa de estudios refrenda su vocación de dirimir las diferencias a través del diálogo y la concertación, y nunca mediante el uso de la fuerza. Hacemos un llamado a toda la comunidad del plantel para no caer en provocaciones y a actuar con responsabilidad y sensatez dentro y fuera de nuestra Universidad”, finalizó.

Mientras tanto, padres de familia aseguraron que este viernes no mandarían a sus hijos al plantel hasta que la directora no resuelva el conflicto y deje de negarse a “enfrentarlo, que esté consciente que perderán el semestre”.



