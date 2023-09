Chilangos se quedan vestidos y alborotados: Parque Aztlán sigue sin fecha de apertura

Aunque la noche del martes se llevó acabo el encendido de las luces de la rueda de la fortuna de 85 metros de altura, el Gobierno capitalino aún no tiene una fecha para la apertura al público del parque Urbano Aztlán.

Al término de la puesta en marcha del inicio del ciclo escolar 2023 del segundo semestre en la Universidad Rosario Castellanos, el mandatario confirmó que aún no hay fecha definida.

“Todavía no tenemos fecha para la apertura al público del Parque Aztlán, cuando ya veamos que está muy consolidado todo, daremos una fecha pero a mí no me gustaría dar una fecha y tener que modificarla, entonces mejor nos esperamos porque toda la faltan algunas cosas”.

El funcionario mencionó que Aztlán tendrá 22 atracciones y de ellas 15 ya están terminadas como un carrusel, carritos chocones entre otros y hay todavía 7 que todavía no concluyen.

“Va a haber una que todavía no está culminada que es un espacio interesante multimedia donde se va a hablar de la historia prehispánica de los orígenes y raíces de México, esto va a ser muy interesante, en fin va a tener una serie de puntos atractivos pero todavía falta”.

Batres Guadarrama comentó que lo que están hacinado son reuniones con la empresa y también algunos recorridos para ver que todo vaya caminando.

“Ayer se prendieron las luces porque ya estaban listas, ya la empresa nos dijo tenemos listas ya las luces y cómo está el tema de que se prenden las luces en el Zócalo y ahora prendimos luces en Reforma, en otros lugares además del Zócalo a propósito de las fiestas patrias también prendimos las luces de la rueda de la fortuna monumental, es una rueda de 85 metros de altura pero está como en una mesera, es una parte más alta en la Ciudad, son como 160 metros sobre el nivel medio de la ciudad y entonces tiene mucha visibilidad y así, al tener encendidas las luces va a ser un referente incluso nocturno, por el tamaño, su dimensión, la tradición de la feria en ese lugar pues va a ser un punto icónico”.

El mandatario reiteró que dicha rueda se pudo montar porque la Presidencia de la República se cambió al Palacio Nacional y antes no se podía por razones de seguridad nacional y ahora se pudo hacer porque ya Los pinos no son la residencia del titular del Poder Ejecutivo y ahora es un centro cultural muy importante.

