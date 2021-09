Parque España, el favorito en la Condesa, cumple 100 años

Las áreas verdes en una gran urbe como la Ciudad de México son los espacios donde se escapan sus habitantes para caminar, hacer ejercicio, relajarse, identificarse con su comunidad, y es el caso del parque España, que acaba de cumplir 100 años de existencia.

“Es mi plaza favorita, yo me siento muy segura acá, para mí es muy seguro y aparte es limpio, tiene un área de perros y luego traigo a mi cachorra también”, señala Ari, quien paseaba en una carreola a su bebé de un año de nacido.

De nacionalidad paraguaya, padres argentinos y abuelos alemanes, en entrevista con El Sol de México dice que hay días que visita hasta en dos ocasiones este espacio recreativo.

El parque España fue diseñado por el arquitecto José Luis Cuevas e inaugurado el 21 de septiembre de 1921. Este lugar en sus orígenes fue la entrada a un hipódromo y tiempo más atrás la próspera hacienda de la condesa de Miravalle, donde criaban animales de corral y sembraban maíz y magueyes.

Está ubicado en la colonia Condesa, en la céntrica alcaldía Cuauhtémoc; aquí habitan cerca de ocho mil 450 personas, que tienen una edad promedio de 37 años y una escolaridad de 14 años cursados.

Luca Silvestre, un joven brasileño de 30 años proveniente de Estados Unidos, tramita su visa de trabajo en nuestro país porque planea residir por un tiempo en la capital mexicana. “Sabes que me cambié ahora, no soy de México, me cambié de los Estados Unidos para acá, soy brasileño en realidad, el parque me queda perfecto de donde vivo, porque puedo caminar con el perro todos los días, me gusta mucho también porque no hay en todos los lugares de México donde puedes caminar así, creo que casi todas las horas del día son seguras, muy tanquilo, muy bonito”.

Los vecinos de La Condesa, como en otras colonias de la zona, han adoptado a sus mascotas como miembros de la familia, y como tales los envían a la escuela canina. Aquí en el Parque España hay un área especial para perros, donde los entrenan y adiestran.

Según José Luis Cruz Acosta, trabajador de limpia, la gente que frecuenta el parque es “muy limpia, aquí la gente es muy educada, no tira basura.

Cuando pasean con sus perros ya saben que hay un contenedor específico del par-

que donde deben depositar las heces fe-

cales de sus animales”.

El trabajo del señor Cruz Acosta consiste en barrer la avenida Campeche, pero pero todos los días guarda su carrito donde transporta la basura recolectada en una zona específica dedicada para ello en el Parque España. “Yo tengo desde 1990 trabajando en esta colonia y es muy bonita”, indica.

Aquí nos encontramos a Raúl Campuzano Reyes, entrenador de box, quien comenta que además de esta parque también acude a otros de Polanco y La Roma a dar clases en esta materia. En un descanso entre rutina y rutina que daba a una de sus alumnas, dice que también prepara a actores que participan en series de televisión y películas.