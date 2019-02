Parquímetros de Ecoparq en el paraíso de opacidad, critica el PAN

Con el señalamiento de que hay opacidad en la recaudación de los recursos a través de los parquímetros de Ecoparq, el Congreso de la Ciudad de México aprobó un exhorto para que la Secretaría de Finanzas informe sobre el estado que guardan los ingresos generados entre 2016 y 2018 en los polígonos de Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, donde está en vigor el control de estacionamiento en la vía pública.

El diputado del PAN, Federico Döring, criticó desde tribuna que el programa de Ecoparq es “un limbo fiscal y un paraíso de opacidad” ya que los concesionarios no tienen “la obligación de presentar un informe mensual o pormenorizado de las operaciones” a la Secretaría de Administración y Finanzas, que es la encargada de ingresar los recursos que le corresponden al gobierno, que son del orden del 30% el total recaudado. El resto es de las empresas.

De acuerdo con datos proporcionados por el legislador –quien este miércoles se reunió con el secretario de Movilidad, Andrés Lajous- de 2012 a 2018 se recaudaron 659 millones 679 mil 55 pesos de ingresos generados por Ecoparq. “Es una cantidad importante de dinero y por eso reconocemos que la jefa de Gobierno se pronunció por transparentar el ingreso”, dijo.

Döring recordó que en la Ciudad de México operan dos esquemas distintos de parquímetros: el primero surgió en 1992 y aplica para las colonias Juárez y Cuauhtémoc. En este esquema es la Secretaría de Administración y Finanzas la que tiene el control en tiempo real de las operaciones y recaudaciones que se hacen a través del control de estacionamiento en vía pública.

En Ecoparq “es el concesionario quien recauda y entera (a la autoridad sobre el recurso), pero no contemplan los PATR y las concesiones los mecanismos de control y supervisión. Estamos en un círculo pernicioso donde el dinero no aparece el dinero porque los concesionarios no lo han aportado a Finanzas, Finanzas no lo ha trasladado a la autoridad para ejercerlo y Semovi no ha podido concretar los proyectos con los vecinos porque no tiene suficiencia presupuestaria”.

Por su parte la presidenta de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, la también panista Gabriela Salido, consideró que “los recursos recaudados por parquímetros han estado en una suerte de juego, en el que la bolita pasa de una autoridad a otra y otra sin llegar a cumplir los fines para los que originalmente deben de ser destinados”.

El exhorta contempla también que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la de Obras y Servicios y la de Movilidad envíen un informe en el que se detallen los proyectos a los que se les destinaron recursos provenientes de los parquímetros y el estado que guardan dichos proyectos.