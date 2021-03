Partículas PM10 no tienen un impacto grave en la salud: UNAM

Las partículas PM10 provocaron en las tolvaneras del pasado domingo mala calidad del aire, pero no tienen un impacto grave en la salud de los capitalinos, informó el Centro de Ciencias de la Atmosfera de la UNAM.

Omar Amador Muñoz, del Laboratorio de Especiación Química de Aerosoles Orgánicos Atmosféricos del CCA, aseguró en entrevista con este diario que dichas tolvaneras no tienen un impacto grave en la salud.

Explicó que debido a que esas partículas se quedan atrapadas en las vías respiratorias superiores por su tamaño y además porque provienen de suelos y no tan dañinas como las PM2.5 que por si tamaño microscópido si representan dañinas para la salud.

“Éstas por su composición (partículas PM10) son hidrosolubles, por lo cual no son bioacumulables. Es decir, se solubilizan en el cuerpo y luego se excretan. No se bioacumulan como los hidrocarburos y no penetran al sistema respiratorio”, aclaró.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales anunció que hoy habrá más tolvaneras en la ciudad.