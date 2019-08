Pensión para abuelitos caerá el 13 de septiembre

Más de 600 mil adultos mayores de la Ciudad de México ya recibieron su tarjeta del Bienestar por lo que a partir del 13 hasta el 17 de septiembre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador les entregará su pensión de 2 mil 550 pesos por lo que ya no obtendrán dinero de la administración capitalina en las tarjetas rosa o azul, informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

En la Ciudad de México, un total de 814 mil personas adultas mayores son beneficiarios de este programa que dirigirá la Secretaría del Bienestar. Sheinbaum Pardo precisó que alrededor de 600 mil adultos ya recibieron su tarjeta pero el resto, que significan 220 mil, aún no la tienen en sus manos pues algunos cambiaron de domicilio.

“Ya no se va a recibir el apoyo en la tarjeta rosa, sino sólo en la Tarjeta de Bienestar y el depósito no se va a hacer el 1 de septiembre, sino a partir del 13 de septiembre de este año”, comunicó.

El gobierno de López Obrador se comprometió a entregar cada dos meses una pensión de 2 mil 550 pesos a los adultos mayores de todo el país, pero esta situación perjudicó a los que recibían esta ayuda pues al hacerse universal el programa dejó de existir la pensión alimenticia que recibían en la tarjeta rosa.

LO QUE LES DEBEN

El Sol de México documentó que algunos adultos mayores de enero a junio no habían recibido la pensión en ninguna de las tarjetas, ni en la rosa o la azul por lo que aquellos que todavía no han recibido peso alguno podrán acudir a cualquiera de los 121 módulos que hay en las alcaldías, mismos que funcionan de lunes a domingo de 09:00 a 18:00 horas e incluso pueden llamar a Locatel para aclarar cualquier duda.

La jefa de gobierno aseguró que aquellos que no les han depositado acudan a solicitar el dinero pues este recurso público será retroactivo. “Para eso son los módulos, porque en algunos casos las personas recibieron de otra manera su pensión, piensan que no la recibieron y los módulos son para poderles dar toda la información y si hay alguna persona que no recibió entonces, se le dará retroactivo”.