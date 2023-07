Falta de sistema y personal retrasan pagos de la pensión para adultos mayores

Problemas en el sistema de Banco de Bienestar, la falta de personal y la falta de dinero en cajeros, retrasan el pago de la pensión para adultos mayores, quienes desde antes de las 09:00 horas de este jueves hacen fila en sucursales de la Ciudad de México.

Personal de la Secretaría de Bienestar en la Magdalena Mixiuhca informó cerca de las 11:20 horas a los usuarios sobre las diversas fallas para que cobren. Al mismo tiempo, personal de seguridad privada rellenaba con dinero tres cajeros, lo cual terminaron de hacer a las 11:35, pero no había sistema para usarlos.

Mientras, los usuarios pasan a ventanillas a cobrar, pero de las tres ventanillas que hay sólo atiende una debido a la falta de personal del banco.

Ernesto de 76 años y su esposa Consuelo, de 77, estuvieron desde las 09:00 horas formados en la sucursal para cobrar su pensión. Hasta las 11:25 salieron, pues aseguraron que sólo una ventanilla daba servicio.

Desde las 9:00 horas, Verónica Roldán llegó con su papá al Banco del Bienestar localizado en la Avenida Universidad número 645.

Después de tres horas de espera no han podido retirar el apoyo para personas de la tercera edad. Como ellos, hay más de 100 personas formadas afuera del banco, para retirar su dinero, sin que les digan a ciencia cierta por qué tardan tanto en pasar.

Verónica Roldán comentó que nunca ha sido fiable recurrir a otras opciones para sacar el apoyo, como en cajeros o en centros comerciales, ya que no aceptan los plásticos. Esto a pesar de que los Servidores de la Nación que orientan a los beneficiarios les dicen que sí pueden sacar su dinero por otros medios.

Adultos no ven otra opción más que el Banco Bienestar. Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

"Vas a Walmart, vas a cualquier otro lado y no te la aceptan, no puedes retirar. A mi papá le pasó el bimestre pasado: fue a Inbursa a retirar, no le entregó el dinero el cajero. Tuve que meter una reclamación, se tardaron 72 horas en devolverle su dinero y tienes que mandarles el comprobante para que vean que efectivamente es un error del sistema del Banco de Bienestar. Tenemos que venir porque no hay otra opción", explicó.

La señora Patricia Hernández dijo que en la app del Banco del Bienestar apareció que ya estaba su apoyo, pero al acudir al cajero le dijeron que no tenía nada.

Foto: Ivonne Rodríguez | El Sol de México

En la sucursal de Plaza Tepeyac, en Gustavo A. Madero, han esperado hasta cinco horas para cobrar su pensión.

Una fila de aproximadamente 400 adultos mayores esperan con bastón, bancos y sombrillas afuera del banco ubicado en esta alcaldía.

Una falla en los cajeros automáticos registrada alrededor de las 10:00 horas que duró aproximadamente 20 minutos, ocasionó filas de hasta 400 personas.

Adultos mayores tienen que esperar horas en el Banco del Bienestar ubicado en la colonia San Miguel Chapultepec. Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México

José Rodríguez, de 70 años y habitante de la GAM, llegó desde las 7:00 horas a formarse para recibir su apoyo de 4 mil 800 pesos de manera bimestral, pero logró retirar su dinero hasta el mediodía.

"Estoy desde las siete de la mañana aquí. Sí hay más gente, pero casi siempre es así. Yo creo que se necesitan más cajeros o bancos", señaló José Rodríguez.

Largas filas en el Banco Bienestar de avenida Universidad 645. Foto: Aracely Martínez | Ovaciones

Adultos mayores señalaron que asistieron a cobrar a sucursales de Bienestar porque ya no pueden retirar en otros bancos, en donde pagan una comisión de hasta 35 pesos; sin embargo, funcionarios de la institución bancaria aseguraron que esto es falso.

"Pues es la primera vez que vengo, porque yo retiraba en cualquier banco y pagaba como 30 pesos, pero ahorita tengo que estar aquí ", comentó una adulta mayor que espera sentada en un banco desplegable y que prefirió no dar su nombre.