Persisten barreras para denunciar la violencia en la CDMX

En los casos de denuncia de violencia familiar ante los Ministerios Públicos de la Ciudad de México las víctimas se topan con la falta de capacitación del personal e insuficiencia de ellos para dar seguimiento a las carpetas de investigación, así lo han detectado Abogadas de las Mujeres y personal de alcaldías consultado por este diario.

Las Abogadas de las Mujeres forman parte de un programa implementado por la Secretaría de las Mujeres de la ciudad y son el primer acercamiento de las mujeres violentadas con el proceso de denuncia. Ellas fungen como orientadoras y defensoras de las víctimas para que inicien una carpeta de investigación y que se les otorguen medidas cautelares.

El Sol de México realizó un recorrido por Coordinaciones Territoriales de las alcaldías Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, en todas ellas se ubicó un módulo de orientación con dichas abogadas, quienes reciben a las denunciantes y les indican los pasos a seguir contra su agresor. Una de ellas comentó que hace falta mucho personal en las coordinaciones, tanto Ministerios Públicos como oficiales secretarios, pues ése es uno de los motivos por los que se rezagan las atenciones.

“Si hubiera más personal y mejor capacitado en relación a la atención de género, porque no todos tienen esta capacitación, porque siguen con los comentarios de ‘ay es que lo va a perdonar’. Entonces nuestra función es decirles ‘a ver abogado, si lo va a perdonar o no es cosa de ella, no es de usted, usted cumpla con su trabajo’”, sostuvo Mariela, quien pidió resguardar su identidad.

Comentó que, en ocasiones, pasan meses para que se realicen pruebas necesarias para justificar la violencia psicológica, también por la falta de personal, lo que se intensificó con la pandemia. Por ejemplo, pasa que una mujer denuncia en enero, pero la cita con un psicólogo de la Fiscalía se la dieron hasta mayo o junio.

Expuso que, con el conocimiento previo de lo que tardan las atenciones psicológicas, ella recomienda a las denunciantes acudir a la Secretaría de las Mujeres de la ciudad, porque en las llamadas LUNAS les dan apoyo en esta materia y en la jurídica. Si lo requieren, en la dependencia también les dan apoyos económicos.

En otra Coordinación Territorial, en la alcaldía Cuauhtémoc, la abogada coincidió en que la emergencia sanitaria dificultó las atenciones, porque no estaba todo el personal y así las citas se prolongan; sin embargo, instó a las víctimas a no desistir.

“Por ejemplo, si da inicio a una carpeta de investigación, se le dan las medidas de protección y ya no le da seguimiento, pues esa carpeta se queda ahí abandonada, y obviamente la van a archivar, y las medidas de protección tienen una vigencia de 60 días naturales más 30 días de prórroga si usted la solicita. Entonces, si en los primeros 60 días que se dan de protección no lleva seguimiento, pues ahí se va a quedar, no va a pasar a mayores”, dijo.

De acuerdo con el más reciente reporte del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, este año se han cometido 75 feminicidios en México. El Estado de México encabeza la lista con 14 y le siguen Ciudad de México y Oaxaca con seis cada uno.