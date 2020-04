Personal médico del Hospital 1° de Octubre del ISSSTE toman Av. Politécnico ante falta de insumos

Médicos y personal del Hospital Regional 1° de Octubre del ISSSTE ubicado sobre la Avenida Instituto Politécnico Nacional en el número 1669 se manifestaron al exterior de su centro de trabajo ante la falta de insumos para atender a pacientes enfermos de Covid-19.

Ataviados con batas y pancartas, los inconforme exigieron la renuncia de la subdirectora administrativa del ISSSTE, Zulma Janeth Carvajal Salgado y respuestas de las autoridades de salud debido a que no se tomaron precauciones para que el personal accediera a materiales de calidad para protegerse de contagios del virus.

“El día de hoy nos tuvimos que reunir aquí en el hospital, toda la base trabajadora para exigir que se nos brinde el equipo y el material necesario para poder atender a los pacientes que están llegando infectados por Covid”, dijo la enfermera María Damaris López, en entrevista para Multimedios.

Personal médico del Hospital 1 de octubre del ISSSTE bloquea avenida Instituto Politécnico Nacional, piden justicia por la muerte de tres compañeros y también les sean otorgados los insumos necesarios para su invaluable labor.#Covid_19mx #covid_19mexico pic.twitter.com/0S420m9DKw — Bianca Aguirre (@Biankguirre) April 13, 2020

Tal como había informado El Sol de México la semana pasada, enfermeros adscritos al mencionado hospital, amenazaron con parar actividades ante la falta de protección y material para hacer frente a la emergencia de coronavirus.

“Para no llegar a extremos que nos van a dañar tanto al personal como a los pacientes, es que entonces vamos a parar de trabajar. No nos negamos a trabajar, pero si no nos dan insumos entonces no trabajamos”, advirtieron trabajadores del hospital en una reunión con la subdirectora administrativa del ISSSTE, Zulma Janeth Carvajal Salgado.

De acuerdo con el audio de la reunión, en poder de El Sol de México, personal del turno de la noche del 1° de Octubre denunció a Carvajal Salgado que no cuentan con el equipo básico de protección para atender a pacientes de Covid-19 y que la directora del hospital, Luz María Coti Rodríguez, ha ignorado sus peticiones.

⚠️🚧 #Bloqueo sobre Politécnico Nacional y Colector 13, colonia Lindavista, @TuAlcaldiaGAM.



Alternativa vial: Insurgentes Norte y Eje 4 Norte. #MovilidadCDMX #C5 pic.twitter.com/kWzbFBpmAj — C5 CDMX (@C5_CDMX) April 13, 2020

“Nos están restringiendo todo el material”, denunció la Jefa de Cuarto Piso del hospital. Y agregó que su piso, donde se atienden los pacientes con Covid-19, “no está equipado para recibir a los pacientes”.

Otro enfermero alertó que a la nula protección del personal se suma una falta de protocolos adecuados para evitar contagios masivos entre el personal del hospital.

“Ya nos empezaron a traer pacientes de otros hospitales. Ayer se presentó una eventualidad, ni siquiera la unidad estaba limpia, y dejaron a la paciente en el pasillo y tosiendo. Eso no es justo.

“Ya tenemos muchos compañeros que están infectados y tenemos un compañero que está en el cuarto piso, que está muy mal y que es cualquiera de nosotros”, explicó el enfermero a Carvajal Salgado.

De acuerdo con fuentes consultadas por este medio, en el hospital hay al menos ocho personas de enfermería que ya fueron contagiadas de coronavirus, dos se encuentran graves. Incluso uno, de nombre Miguel, se encontraba entubado en terapia intensiva.

Ante la falta de material, el equipo médico ha tenido que comprar sus propios insumos, incluso gel antibacterial, y donar su instrumental personal para hacer frente a la emergencia.