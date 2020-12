Pese a semáforo rojo, devotos a San Judas acuden a San Hipólito

No cabe duda de que San Judas Tadeo es uno de los santos más importantes y populares en México, por los “favores” que los devotos afirman que les cumple. Y ello se observa en la iglesia de San Hipólito en la Ciudad de México, que pese al semáforo rojo por la epidemia del Covid-19 y al cierre del templo, cientos de personas se dieron cita para elevar sus oraciones y llevar veladoras.

Los creyentes dicen no desafiar las indicaciones del gobierno local, de no acudir a lugares concurridos; pero su fe es mayor y van a San Hipólito a dar gracias por los milagros que el Santo les concedió. También a solicitarle su intervención para que se termine esta pandemia que está paralizando a México y el Mundo.

La gran mayoría de los feligreses que se dio cita a la entrada de San Hipólito llevaba su cubrebocas, y a su San Juditas muy adornado, con decenas de collares, una flor y una veladora. La mayoría llegó rezó unas oraciones y se fue.

Mientras los policías de tránsito ubicados sobre Avenida Hidalgo acordonaron la zona como medida de prevención a los asistentes.

Los devotos de San Judas Tadeo acuden a cumplir mandas y rezar por su salud, a pesar del Covid, desde temprana hora, se comenzaron a reunir sin guardar sana distancia y más cuando se regalaban dulces o imágenes de San Judas o alguna otra prenda prometida por el milagro cumplido.

Manuel López es un reparador de calzado que vive por el Bordo de Xochiaca, es un fiel seguidor de San Juditas desde hace 20 años, y en esta ocasión no quiso perder la oportunidad de venir al Centro a dar gracias a su Santo Milagroso.

“A nosotros los pobres, no nos falla'', agregó, yo he venido a pedir por la salud de mi familia y se me ha hecho el milagro, por eso lo sigo. En mi casa tengo un altar y siempre tiene sus veladoras prendidas con unas flores”.

La Iglesia de San Hipólito permanece cerrada debido a la emergencia sanitaria por Covid-19, pero para los devotos que asistieron este 28 de diciembre no fue impedimento para cumplir mandas.

Martha Pérez platicó que ella hizo una manda, ya que su mamá Mónica se contagió de Covid 19 y le prometió a San Juditas si su madre se recuperaba de esa enfermedad, iba a regalar dulces e imágenes del Santo Milagroso y por eso vino al Templo de San Hipólito.

La Iglesia Católica recuerda que San Judas Tadeo fue primo de Jesucristo y apóstol, durante muchos años fue confundido con Judas Iscariote de haber traicionado a su primo, y fueron los jesuitas quienes desmintieron esta historia.

