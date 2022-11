Piden a trabajadores de limpia de la CDMX realizar elecciones apegadas a la Reforma Laboral

Un llamado a realizar elecciones apegadas a las normas de la Reforma Laboral, hizo el magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), Plácido Morales Vázquez a los 23 mil trabajadores de la Sección 1 de Limpia y Transporte del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX).

En entrevista, refirió que la Sección 1 es importante porque es muy numerosa y sus trabajadores están distribuidos en las 16 alcaldías de la Ciudad de México “y concurren muchos intereses ahí”.

Precisó el magistrado presidente del TFCA que “tienen vencida la toma de nota de la dirigencia que encabeza Hugo Alfredo Alonso Ortiz. Ellos supuestamente hicieron una elección, pero el Tribunal no sabe nada y, consecuentemente, no tenemos expediente ni convocatoria. Y sí es verdad que hicieron una elección, no es válida”.

“Pero ofrecemos y pedimos que haya diálogo para que se encauce el proceso de renovación del Comité Ejecutivo de la Sección 1, que son los trabajadores de Limpia”, dijo a El Sol de México.

Para ubicar esta situación, refirió que “se renovó el Comité Ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. Es de los sindicatos más grandes, más numerosos del Gobierno de la CDMX. Tiene 130 mil afiliados en 40 secciones”.

“Se eligió a Aarón Ortega Villa y se le dio la toma de nota en octubre del año pasado, posterior a la pandemia. Ha sido un procedimiento tortuoso. Primero, terminó su período el secretario anterior, Juan Ayala Rivero. Fue una persona que participó en una actividad política intensa en la elección del año 2018”, recordó.

Después, pretendió reelegirse y no se le permitió porque el Estatuto no dice que hay reelección.

Se integró un directorio interino que hizo las veces de comité ejecutivo y un organismo para convocar a elecciones, que culminaron con el triunfo de Ortega Villa. Fueron elecciones el año pasado.

Y ahora se renuevan los comités seccionales. Y hay una fuerte disputa en los comités seccionales. Particularmente, el más importante es el de los trabajadores de limpia.

¿Por qué?

-Porque es numeroso están distribuidos en todas las alcaldías y concurren muchos intereses ahí. Tienen vencida ya la toma de nota para la dirigencia actual. Ellos supuestamente hicieron una elección, pero el Tribunal no sabe nada y consecuentemente no tenemos un expediente, no tenemos una convocatoria. Y sí es verdad, lo que afirman que hicieron una elección, esa elección es inválida.

Pero ofrecemos y pedimos que haya diálogo para que se encauce el proceso de renovación del CEN de la Sección 1 del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la CDMX porque son los trabajadores de limpia.

Es un sindicato y una agrupación muy importante para la vida de la ciudad; pero concurren allí muchos intereses y eso es lo que nosotros pretendemos y tratamos de que se hagan otras elecciones.

Hay un ejercicio democrático intenso en el SUTGCMX. Han ganado las oposiciones de trabajadores del Registro Civil entre otras secciones sindicales.

Entonces, en un ejercicio democrático, que los trabajadores se sujeten a las reglas y que gane quien obtenga la mayoría de votos, ya sea quienes tradicionalmente han controlado la sección o ya sea los adherentes.

Así es como lo hacen en todos los sindicatos: con democracia sindical. Hay que acostumbrarse a eso.

Está acéfala la Sección 1 del SUTGCDMX

¿En qué punto está la situación?

-En el punto de que no hay ningún Comité Ejecutivo reconocido ahorita en la Sección 1 del SUTGCDMX. No hay ninguno. Está acéfala y es necesario que se hagan elecciones.

Si dicen que ya hubo elección para nosotros es inválida, porque en el Tribunal no tenemos conocimiento.

¿Hay fecha perentoria?

-La fecha ya pasó, ya está vencida desde mayo pasado. Ya no tienen representante, ya no pueden cobrar cuotas. Desde mayo está vencida la toma de nota del comité ejecutivo actual. Y si convocaron a elecciones, el Tribunal no tuvo conocimiento y por tanto, es inválido.

No nos avisaron siquiera. Tienen que hacerlo 15 días antes. Hacer una convocatoria y distribuirla entre toda la clase trabajadora. Nosotros no conocimos de nada, solo por periódicos.

¿Cuáles son los intereses en la Sección 1?

-Los propios de una agrupación tan numerosa en donde se manejan tantas cosas que son intereses que representan dinero como es la recolección de basura, el manejo de las propinas, del reciclado, del asunto de la pepena. Es una cadena que se convierte en un factor económico.

También las gratificaciones, los vínculos que se dan en la parte de los procesamientos de basura. Es toda una cadena de intereses.

¿Qué procede?

-Que hagan su elección, que el comité electoral convoque a la elección.

¿Sí se hace conforme a las reglas de la reforma laboral, todo correrá sobre rieles?

-Sí, pero tienen que hacerlo sobre las normas de la reforma laboral: hacer la convocatoria y 15 días antes publicarla, que se acatan las disposiciones legales; que el voto sea personal, libre, directo y secreto, que haya planillas.

Y si fuera necesario de nosotros del TFCA ver que se cumpla la secrecía y autenticidad del voto.

¿Cuántos trabajadores son en la sección 1 de Limpia?

-Son 23 mil. Es muy numeroso el gremio. Y pueden votar solo los que tienen base. Hay un padrón de los sindicalizados basificados, adscritos a los servicios de limpia, concluyó el magistrado Morales Vázquez.