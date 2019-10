Piden la destitución de titular de Conavim

Las organizaciones solicitantes de la Alerta de Violencia de Género (AVG) para la Ciudad de México denunciaron que la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), María Candelaria Ochoa Ávalos, no ha demostrado eficacia, por lo que exigieron al gobierno federal su destitución.

Enviaron una carta firmada por 150 organizaciones a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez , y al presidente, Andrés Manuel López Obrador, para que despidan a Ochoa Ávalos por su incapacidad de dialogar con las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres.

Además, mediante la plataforma Change.org están invitando a firmar la petición para que la funcionaria sea despedida de la Conavim, ante su omisión y ejemplificaron el proceso dilatorio que está aplicando para que no se declare la AVG en la capital. La abogada de Justicia Pro Persona, Ana Yeli Pérez Garrido, anunció que preparan un recurso de revisión adhesiva contra la Conavim pues la institución pidió revocar declarar la AVG que le obligaban por orden del Poder Judicial.

La litigante declaró que van a fortalecer los argumentos del juez de distrito para combatir las posturas en tres principales temas del recurso de revisión que presentó la Conavim pues la propia federación está atacando la defensa de los derechos humanos contrario a lo que se piden a nivel internacional en materia de derechos humanos.

Agregó que la Conavim en su argumentación contra el juez le dice que se extralimitó al obligarles ser más transparentes con los informes de los grupos de trabajo¡ pues esta es reservada ya que como organizaciones solicitantes no tiene la cualidad de ser imparciales.

Expuso que el equipo jurídico de la Conavim no presentó fundamento para que las organizaciones peticionarias no participen en los grupos de trabajo, pues no justificaron en qué marco de los derechos se basaron para evitar que como defensoras participen en las mesas trabajo cuando se decrete la AVG en la ciudad.

“Estamos cuestionando su incapacidad de diálogo con las organizaciones civiles que estamos luchando día a día por el acceso a la justicia”, resaltó, la abogada y defensora de los derechos humanos.

Denunciaron que la Conavim ha sido omisa en proponer las metodologías y el procedimiento para dar un seguimiento y realizar las evaluaciones pertinentes en el mecanismo de la AVG, y contrario a ello se ha dedicado a utilizar los recursos para orillarnos a judicializar órdenes judiciales como lo hace en Ciudad de México.

Selene González Luján, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, reiteró que a más de seis meses Ochoa Ávalos no ha impulsado y no ha realizado acciones contundentes para combatir la violencia contra las mujeres.

Guadalupe Ramos Ponce, de la Red Feminista de Jalisco, expuso que la funcionaria las ha hecho a un lado en las mesas de trabajo, pero por orden del gobernador Enrique Alfaro están participando.