Pieza K no estorba pero no se necesita, acepta Ramón Aguirre

Fracasó la K. Así lo afirmó el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), Ramón Aguirre a una semana del corte al suministro de agua que ha mantenido en vilo a los capitalinos.

-¿Entonces es una exageración decir que fracasaron las obras?, le cuestionaron en entrevista radiofónica.

"Pues fracasó la K, pero todo lo demás se terminó, y el objetivo principal que era contar con dos líneas sí se tiene", respondió el funcionario.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) explicó que la pieza en forma de K invertida sufrió un desplazamiento en su montaje aunque Aguirre consideró que dicha pieza no estorba, pero tampoco se necesita.

Foto: Cuartoscuro

"La K tenía una función de redundancia que no es indispensable, habría que ver qué evaluación hacen las siguientes autoridades de la Conagua, si les interesa esa redundancia o no y si van a hacer una interrupción igual a la ciudad, ya estudiando bien en dónde falló el diseño.

"Yo creo que es un problema de diseño del atracamiento para que no se moviera la K... la K no te estorba, pero no la necesitas, o sea es una redundancia, te puede llegar en un momento a servir, pero no es tan indispensable", aseguró previo a su comparecencia ante el Congreso capitalino.

Hoy a una semana de que se suspendió el suministro de agua a través del Sistema Cutzamala, la Ciudad de México empezará a recibir otra vez el líquido, siendo las alcaldías del poniente las primeras en verse beneficiadas.

Ya frente a los diputados locales Aguirre informó que el servicio empezará, con presión baja y horario limitado, en Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Miguel Hidalgo y Tlalpan.

Foto: Cuartoscuro

A partir de mañana se regularizará el servicio –también con presión baja y horario limitado- en Coyoacán, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Iztacalco, Venustiano Carranza, quedando pendiente Azcapotzalco, que empezará a recibir el suministro hasta el viernes.

Lo anterior, explicó, “porque las características de las tuberías que la alimentan, su ubicación junto con el tamaño de los tanques, nos van a llevar a un día más para su llenado”. De hecho, este diario constató que hasta ayer Azcapotzalco carecía del líquido.

“El Cutzamala ya está funcionando, ya está entrando agua a la Ciudad, ya estamos en otra dinámica, el hecho de que ya tengamos agua entrando a los tanques nos da una certeza de que vamos camino a una solución del problema”, destacó el titular del Sacmex.

Reportó que debido a que el corte de agua se extendió de 72 a más de 150 horas, la inversión en el operativo de atención a la ciudadanía subió de 60 a 65 millones de pesos, no obstante descartó pasar la factura a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), responsable del Cutzamala.

FOTO: CUARTOSCURO

Aunque admitió que ya se entró al proceso de recuperación, el titular del Sacmex llamó a la ciudadanía a continuar con el uso responsable del agua, ya que este episodio demostró que se puede vivir con menos litros al día, ya que el consumo promedio habitual es de 120 litros por persona al día y en esta sequía bajó a 40 litros por persona al día.

MÁS INVERSIÓN

Ante los integrantes de la Comisión de Gestión Integral del Agua, Aguirre demandó que se otorgue mayor autonomía presupuestal y operativa al Sacmex para hacer más eficiente su labor en la distribución, potabilización, drenaje y alcantarillado.

Indicó que si bien la capital no está al borde de una crisis en el corto plazo, sí podría tener un escenario más adverso si no se otorga un presupuesto de por lo menos seis mil millones de pesos al año.