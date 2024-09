Plantarán otro árbol en Metro Coyoacán tras tala en Mítikah

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México anunció que, como parte de las medidas establecidas para la mejora de la colonia Xoco por la construcción del complejo Mítikah, será sembrado un nuevo árbol en la explanada del Metro Coyoacán, donde antes dos elementos arbóreos no lograron sobrevivir.

Los vecinos y transeúntes fueron informados a través de una lona donde la dependencia señala que, junto al trasplante, 45 macetones colocados en la explanada serán llevados al interior del predio localizado en Universidad número 1200.

Ésta es la tercera vez que se intenta trasplantar un árbol en Real de Mayorazgo, justo frente a la tienda Palacio de Hierro, donde en 2019 fueron talados 54 árboles.

CDMX Sedema busca que constructoras instalen áreas verdes por cada proyecto

Como parte del acuerdo SEDEMA/DGEIRA/DEIAR/01461/2020, la empresa Fibra Uno se comprometió a realizar obras de mitigación y mejoramiento que incluyen la creación de una Explanada Pública. Bajo ese objetivo, fue plantado el primer encino que, según reportaron vecinos, no sobrevivió y fue reemplazado por otro de la misma especie, que tampoco pudo adaptarse.

La Sedema informó sólo de un árbol que fue plantado en junio de 2022, como parte del Proyecto Integral de la Mejora de Xoco, el cual "lamentablemente no logró adaptarse a las condiciones climáticas del sitio", indicó la dependencia en mantas.

Por ello, en lugar del encino, será plantado un liquidambar, especie más resistente con altas posibilidades de sobrevivir.

Puedes leer: No se avalará ningún proyecto que implique talar árboles en Six Flags, reitera Martí Batres

"El liquidambar es conocido por su follaje otoñal vibrante y su capacidad para proporcionar sombra. Se seleccionó específicamente por su resistencia al clima local y su valor estético", indicó la Sedema.

Álvaro Antonio Rosales Gaddar, coordinador de la Asamblea del Pueblo Originario de Xoco, comentó que hasta el momento, la única información que tienen del árbol y de los macetones retirados es por lonas colocadas en la zona. Los habitantes de Xoco temen que eso sea el inicio de una intervención nueva, ya que también retiraron todos los árboles plantados.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

En entrevista con El Sol de México, el representante señaló que aún está pendiente de autorizarse un proyecto para intervenir la explanada. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) les presentó a los vecinos una propuesta; pero los colonos no la aprobaron y generaron una alternativa.

"Quedamos en un acuerdo para revisar el proyecto que nosotros presentamos; pero no nos han dicho nada (...). Les demostramos por qué no era conveniente lo que ellos proponían, porque había un pedazo donde decían que teníamos que pasar los que veníamos del Metro hacia la plaza, el pueblo o la Cineteca y no dejaban paso, se tendría que bajar al arroyo vehicular", explicó.